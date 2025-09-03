Paraguay recibirá este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción a Ecuador. Si bien los guaraníes están cerca de conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo, el Tricolor ya lo consiguió en la fecha pasada. ¿Quieres saber la hora exacta para ver el juego en tu país? Conoce la hora exacta para ver el partido por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Conmebol 2026.

La Albirroja y La Tri protagonizan un duelo clave rumbo al Mundial 2026 en Asunción. (Foto: AFP)

En los países de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá el juego de al Albirroja y el Tricolor empieza a partir de las 18:30 horas, mientras que en Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Cuba empieza desde las 19:30. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil irá a las 20:30.

Si vives en los Estados Unidos, el duelo entre Paraguay y Ecuador por la Jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol inicia a las 7:30 pm ET (Tiempo del Este), que abarca los horarios de Florida, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey; 6:30 pm CT (Tiempo del Centro), horario de Texas e Illinois; y 4:30 pm PT (Tiempo del Pacífico), horario de California, Nevada y Arizona.

A las 17:30, el Paraguay vs. Ecuador se transmite en los países de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Finalmente, los ciudadanos paraguayos y ecuatorianos que radican en Europa tendrán que trasnochar el viernes 05 de septiembre para ver el Paraguay vs. Ecuador a partir de las 01:30 horas (CEST) en países como España, Italia, Alemania y Francia. En el Reino Unido será una hora menos, es decir, a las 00:30.

Paraguay y Ecuador se miden en el estadio Defensores del Chaco por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

PAÍSES HORARIOS Estados Unidos (ET) 7:30 pm Estados Unidos (CT) 6:30 pm Estados Unidos (MT) 5:30 pm Estados Unidos (PT) 4:30 pm México 5:30 pm Costa Rica 5:30 pm El Salvador 5:30 pm Nicaragua 5:30 pm Honduras 5:30 pm Guatemala 5:30 pm Perú 6:30 pm Colombia 6:30 pm Ecuador 6:30 pm Panamá 6:30 pm Venezuela 7:30 pm Puerto Rico 7:30 pm República Dominicana 7:30 pm Canadá 7:30 pm Cuba 7:30 pm Bolivia 7:30 pm Argentina 8:30 pm Uruguay 8:30 pm Paraguay 8:30 pm Brasil 8:30 pm Reino Unido 0:30 am (Día siguiente) España 1:30 am (Día siguiente) Italia 1:30 am (Día siguiente) Francia 1:30 am (Día siguiente) Alemania 1:30 am (Día siguiente)

La selección de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC