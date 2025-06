La Blanquirroja tiene un camino difícil en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Perú vs. Colombia se miden este viernes 6 de junio por la decimoquinta fecha de la competición en el Estadio Metropolitano Meléndez de Barranquilla. Si te encuentras en Estados Unidos, México y otros países, te comparto la lista de horarios de inicio para seguir la cobertura completa por televisión o plataforma streaming online.

A qué hora juega Perú vs. Colombia en vivo desde EE.UU.

El partido entre Perú vs. Colombia se juega en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla por la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, este viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m. CT, 4:30 p.m. ET . De igual manera, te comparto los horarios por estado para que estés atento y no te pierdas la cobertura completa.

En California empezará a partir de las 1:30 p.m. (PT)

En Texas empezará a partir de las 2:30 p.m. (CT)

En Nueva York empezará a partir de las 3:30 p.m. (ET)

En Florida empezará a partir de las 4:30 p.m. (ET)

A qué hora empieza el Perú vs. Colombia desde México

Por la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Peruana de Óscar Ibáñez juega un difícil compromiso ante Colombia en el Estadio Metropolitano Meléndez de Barranquilla. Si te encuentras en México, podrás sintonizar el partido por TV y streaming online a partir de las 14:30 horas de CDMX y EDOMEX este viernes 6 de junio del 2025 .

Horarios para ver el Perú vs. Colombia en otros países

Conoce la lista de horarios por país para ver el partido entre Perú vs. Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Guatemala: 2:30 p.m.

El Salvador: 2:30 p.m.

Panamá: 2:30 p.m.

Nicaragua: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

El equipo peruano se mantiene en la penúltima posición con 10 unidades, a cinco de zona de repechaje. Por otro lado, Colombia no la pasa bien, ya que en sus últimas 5 presentaciones, solo ha sumado una victoria y un empate, ubicándose en el sexto lugar con veinte puntos.

Colombia recibe a Perú en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla este viernes 6 de junio por la Fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. | Crédito: GEC