El mundo del fútbol se paralizará este sábado 30 de mayo con el vibrante enfrentamiento entre el PSG y el Arsenal por la gran final de la Champions League. El encuentro se disputará en el Puskás Aréna y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Hay que recalcar que el PSG accedió a esta instancia luego de eliminar al Bayern Múnich en las semifinales con un marcador global de 6-5. El Arsenal, por otro lado, eliminó al Atlético de Madrid con un resultado global de 2-1. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG vs. Arsenal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Arsenal por la Champions League este sábado 30 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 5:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am