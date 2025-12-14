El Real Madrid encara la jornada 16 de LaLiga 2025 bajo una intensa presión cuando enfrente a Deportivo Alavés de visitante, con la imperiosa necesidad de obtener una victoria para enderezar su temporada. El enfrentamiento será este domingo 14 de diciembre desde las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el estadio Mendizorroza, ciudad de Vitoria . Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, te comparto los horarios de inicio para ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

La racha irregular de resultados ha sembrado dudas alrededor del equipo de Xabi Alonso. Pese a este momento delicado, el club blanco podría ver en la visita a Mendizorroza una oportunidad, apoyado en su invicto en las últimas cinco salidas. No obstante, el desafío es mayúsculo, ya que se enfrentará a un Alavés reforzado, con sólidos registros como local y una confianza en alza.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés por LaLiga 2025-2026?

El partido entre Alavés y Real Madrid, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se jugará el domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas (9:00 PM) en el horario peninsular de España (CET/GMT+1).

A continuación, te presento una tabla con los horarios de inicio en varias regiones del mundo, utilizando este horario central:

Región / País Zona Horaria (Referencia) Hora Local de Inicio España CET (UTC+1) 21:00 (9:00 PM) México (Central) CST (UTC-6) 14:00 (2:00 PM) Colombia, Perú, Ecuador, Panamá COT (UTC-5) 15:00 (3:00 PM) Venezuela, Bolivia, Chile, R. Dominicana VET, BOT, CLT (UTC-4) 16:00 (4:00 PM) Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay ART, BRT, UYT (UTC-3) 17:00 (5:00 PM) Estados Unidos (Hora del Este) EST (UTC-5) 15:00 (3:00 PM) Estados Unidos (Hora del Pacífico) PST (UTC-8) 12:00 (12:00 PM) Marruecos, Portugal, Reino Unido WET, GMT (UTC+0) 20:00 (8:00 PM) Francia, Alemania, Italia CET (UTC+1) 21:00 (9:00 PM) Egipto, Sudáfrica, Grecia EET, SAST (UTC+2) 22:00 (10:00 PM) Arabia Saudita AST (UTC+3) 23:00 (11:00 PM)

Fecha, hora, TV y online para ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO

Partido: Alavés vs Real Madrid

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mendizorroza

Transmisión: SKY Sports