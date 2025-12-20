El Santiago Bernabéu será el escenario este sábado 20 de diciembre, a las 21:00 , del duelo entre Real Madrid vs. Sevilla, válido por la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026. El conjunto de Nervión busca romper una racha negativa histórica: no vence en Chamartín desde aquel 3-4 de 2008, bajo las órdenes de Manolo Jiménez. Si estás en España, Estados Unidos y México, te comparto la lista de horarios para seguir el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil y TV.

El encuentro, que podrá seguirse en vivo desde el Santiago Bernabéu, contará con una amplia cobertura televisiva en Movistar Plus+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga y Orange Futbol 1. Con el pitido final, el Sevilla cerrará un 2025 marcado por el fantasma del descenso. A pesar de la llegada de Matías Almeyda —quien ha sido el punto más alto de la gestión deportiva—, el equipo no logra despegar y afronta el nuevo año con la misma y preocupante meta: asegurar la permanencia.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO HOY 20 de diciembre?

El partido se juega el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hora peninsular española (20:00 UTC) en el Santiago Bernabéu . A partir de esa hora base se derivan las horas locales en cada región.

Estados de Estados Unidos (por zona horaria)

En EE. UU. la organización más útil es por zona horaria: cada estado del mismo huso comparte la misma hora de inicio.

Zona / estados (ejemplos representativos) Hora local del partido el 20/12/2025 Este (NY, FL, GA, NC, SC, VA, PA, NJ, etc.) 15:00 (3:00 p. m.) ​ Central (IL, TX, WI, MN, LA, AL, etc.) 14:00 (2:00 p. m.) ​ Montaña (CO, UT, AZ*, MT, WY, NM, etc.) 13:00 (1:00 p. m.) ​ Pacífico (CA, WA, OR, NV, etc.) 12:00 (12:00 p. m.) ​ Alaska 11:00 (11:00 a. m.) aprox. (2 h menos que PT respecto a 21:00 CET). ​ Hawái 10:00 (10:00 a. m.) aprox. (3 h menos que PT respecto a 21:00 CET). ​

*Arizona suele seguir hora de montaña sin horario de verano; en diciembre la referencia de 13:00 es válida.​

Ciudades y zonas de México

Para México se suele presentar por zonas; todas las ciudades de cada zona comparten la misma hora.

Zona / ciudades ejemplo Hora local del partido Noroeste (Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate) 12:00 (12:00 p. m.) ​ Pacífico (Chihuahua, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán) 13:00 (1:00 p. m.) ​ Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Mérida, Cancún, Querétaro, Toluca, etc.) 14:00 (2:00 p. m.) ​

Países de Centroamérica y Caribe hispano

Varios medios listan explícitamente las horas de Centroamérica.

País / región Hora local del partido Honduras 14:00 (2:00 p. m.) ​ El Salvador 14:00 (2:00 p. m.) ​ Guatemala 14:00 (2:00 p. m.) (mismo huso que Honduras/El Salvador). ​ Nicaragua 14:00 (2:00 p. m.) ​ Costa Rica 14:00 (2:00 p. m.) (misma franja que Nicaragua en diciembre). ​ Panamá 15:00 (3:00 p. m.) (mismo huso de Colombia/Perú). ​ República Dominicana 16:00 (4:00 p. m.) aprox. (una hora más que Panamá/Colombia). ​ Puerto Rico (territorio de EE. UU.) 16:00 (4:00 p. m.) aprox. (zona Atlántico, 1 h más que ET). ​

Países de Sudamérica

Las horas sudamericanas están muy bien documentadas y coinciden entre varias fuentes.

País / ciudad de referencia Hora local del partido Argentina (Buenos Aires) 17:00 (5:00 p. m.) ​ Chile (Santiago) 17:00 (5:00 p. m.) ​ Uruguay (Montevideo) 17:00 (5:00 p. m.) ​ Paraguay (Asunción) 17:00 (5:00 p. m.) ​ Bolivia (La Paz) 16:00 (4:00 p. m.) ​ Venezuela (Caracas) 16:00 (4:00 p. m.) ​ Colombia (Bogotá) 15:00 (3:00 p. m.) ​ Perú (Lima) 15:00 (3:00 p. m.) ​ Ecuador (Quito) 15:00 (3:00 p. m.) ​

Otras partes del mundo (referencias principales)

Partiendo de 20:00 UTC, se derivan las horas en distintas regiones.

País / ciudad Hora local del partido España (Madrid) 21:00 (9:00 p. m.) ​ Portugal (Lisboa) 20:00 (8:00 p. m.) (misma hora que UTC). ​ Reino Unido (Londres) 20:00 (8:00 p. m.) ​ Francia, Alemania, Italia 21:00 (9:00 p. m.) (CET, igual que Madrid en invierno). ​ Marruecos 20:00 (8:00 p. m.) aprox. (generalmente UTC en invierno). ​ Nigeria 21:00 (9:00 p. m.) aprox. (UTC+1). ​ Sudáfrica (Johannesburgo) 22:00 (10:00 p. m.) aprox. (UTC+2). ​ Qatar / Arabia Saudita (Doha/Riad) 23:00 (11:00 p. m.) aprox. (UTC+3). ​ India (Nueva Delhi) 01:30 del domingo 21/12 (UTC+5:30). ​ China (Pekín) 04:00 del domingo 21/12 (UTC+8). ​ Japón (Tokio) 05:00 del domingo 21/12 (UTC+9). ​ Australia (Sídney) 07:00 del domingo 21/12 aprox. (UTC+11 en horario de verano). ​