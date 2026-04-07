La UEFA Champions League 2026 nos regala el duelo más electrizante del fútbol europeo: Real Madrid se mide ante el Bayern Múnich este martes 7 de abril (9:00 p. m. horario peninsular / 3:00 p. m. ET / 1:00 p. m. Tiempo del Centro de México / 12:00 p. m. PT) en el Estadio Santiago Bernabéu en un tremendo choque de potencias futbolísticas por la ida de cuartos de final del prestigioso torneo de clubes. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan en un momento estelar tras sus recientes triunfos en LaLiga, pero los bávaros siempre son un hueso duro de roer en estas instancias definitivas de cuartos de final. Si buscas a qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO, te compartimos los horarios para que no te pierdas ni un solo instante de la acción de este clásico europeo que definirá quién dará el primer paso hacia las semifinales.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 este martes 7 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 8:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm