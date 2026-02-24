¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Real Madrid vs. Benfica por la vuelta de los Play-off de la Champions League. El Santiago Bernabéu será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este miércoles 25 de febrero. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Hay que recalcar que el cuadro merengue llega al partido con ventaja en la llave, ya que en la ida venció al conjunto portugués por 1-0. El gol en aquel entonces lo marcó Vinícius Jr., quien, junto a Kylian Mbappé, es ‘una de las principales armas’ del equipo blanco. ¿Cómo acabará el partido de vuelta? Pronto lo sabremos.

El partido Real Madrid vs. Benfica ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 25 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm