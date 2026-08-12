Real Madrid y Deportivo La Coruña medirán fuerzas este miércoles 12 de agosto por el Trofeo Teresa Herrera 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio ABANCA-RIAZOR, promete ser emocionante. Dicho ello, en esta nota conocerás los horarios para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?

Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One

México: Disney+ Premium México

España: TV Galicia

Argentina: Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: DAZN Brasil

Chile: Disney+ Premium Chile

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Perú: Disney+ Premium Chile

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean