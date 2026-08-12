Real Madrid y Deportivo La Coruña medirán fuerzas este miércoles 12 de agosto por el Trofeo Teresa Herrera 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio ABANCA-RIAZOR, promete ser emocionante. Dicho ello, en esta nota conocerás los horarios para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
- México: Disney+ Premium México
- España: TV Galicia
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: DAZN Brasil
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean