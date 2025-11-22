Real Madrid y Elche listos para saltar al campo en una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Descubre aquí el horario y la transmisión en vivo para USA, España y México. | Crédito: Real Madrid C.F. / Composición Mag
Real Madrid y Elche listos para saltar al campo en una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Descubre aquí el horario y la transmisión en vivo para USA, España y México. | Crédito: Real Madrid C.F. / Composición Mag
El Real Madrid, liderado por Xabi Alonso, busca consolidar su liderato en LaLiga 2025/26 al visitar al Elche por la jornada 13 en el estadio Manuel Martínez Valero. Los Merengues (31 puntos) esperan sumar de a tres para distanciarse aún más del FC Barcelona, a pesar de venir de un empate 0-0 ante el Rayo Vallecano. Por su parte, el Elche (15 puntos) busca una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación a copas europeas, tras su reciente empate 1-1 contra la Real Sociedad. Este crucial encuentro, que se jugará este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular), 14:00 (Tiempo del Centro de México) y 15:00 ET / 12:00 PT (Estados Unidos). Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

A qué hora juega Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga

Continente/RegiónPaís/TerritorioHora LocalCanales de Transmisión
América del Norte y CentralCanadáVancouver 12:00 h, Montreal 15:00 hTSN+ y TSN2 (inglés)
Estados Unidos y Puerto RicoLos Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC y ESPN Deportes / ABC, NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
MéxicoCiudad de México, 14:00Sky Sports y Sky+
CentroaméricaCosta Rica 14:00, Panamá 15:00Sky Sports Norte
Caribe (Español)Rep. Dominicana 15:00Sky Sports Norte
Caribe (Otros)Jamaica 14:00, Bahamas 15:00DIRECTV Sports Caribbean
Caribe FrancésMartinica 16:00, Guayana Francesa 17:00VPN
SudaméricaPerú, Colombia15:00DIRECTV Sports y DGO
Venezuela, Chile16:00 h (Caracas), 17:00 (Santiago)DIRECTV Sports, DGO e inter (solo en Venezuela)
Argentina, Uruguay17:00 hDIRECTV Sports y DGO
BrasilBrasilia, 17:00Disney+ Premium
Bolivia16:00 h (estimado)Tigo Sports
Europa (Franja 20:00 - 21:00)Islandia20:00Bet365
Reino Unido e Irlanda20:00Premier Sports Player y Premier Sports 1
Portugal20:00DAZN y DAZN Eleven 1
España21:00Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus+
Francia21:00beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
Bélgica, Alemania, Austria, Italia21:00DAZN
Suiza21:00Blue Sport y Blue Sport D 1
Países Bajos21:00Ziggo Sport
Noruega21:00TV 2 Play y TV2 Sport Premium
Suecia21:00TV4 Play, Discovery+ y TV12
Dinamarca21:00TV2 Play
Polonia21:00Canal+ y Canal+ Sport
Chequia y Eslovaquia21:00OnePlay, Nova Sport 4 y Voyo (solo en Eslovaquia)
Hungría21:00TV2 Play Premium y Spíler2
Albania21:00SuperSport 2 Digitalb
Europa (Franja 22:00 - 23:00)Finlandia22:00MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
Ucrania22:00Megogo y MEGOGO Football 2
Rumania22:00Digi Sport 3 y Prima Sport 3
Bulgaria22:00MAX Sport 4
Grecia22:00Nova Sports 1
Chipre22:00Cytavision on the Go y Cytavision Sports 8
Israel22:00Bet365
RusiaMoscú, 23:00Okko Sport, matchtv.ru, Sportbox.ru y Match! Football 2
ÁfricaNorte de ÁfricaMarruecos 21:00, Egipto 22:00beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports
África SubsaharianaSenegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 hDStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football y SuperSport GOtv LaLiga
Asia y OceaníaPaíses Árabes e IránLa Meca 23:00, Irán 23:30beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1 y beIN Sports
Pakistán1:00 a. m. (Lun 24/11)FanCode y Begin
India1:30 a. m. (Lun 24/11)Fancode
Bangladesh, Bután2:00 a. m. (Lun 24/11)FanCode y Begin
Sudeste AsiáticoCamboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 24/11); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 24/11)beIN Sports Connect, beIN Sports 1, AIS Play (solo en Tailandia) y Vidio (solo en Indonesia) / beIN Sports Connect y beIN Sports 1
China4:00 a. m. (Lun 24/11)iQiyi, ZhiBo8 y QQ Sports Live
Japón5:00 a. m. (Lun 24/11)DAZN y U-NEXT
Australia y Nueva ZelandaPerth 4:00 h (Lun 24/11), Sídney 7:00 h (Lun 24/11), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 24/11)beIN Sports Connect y beIN SPORTS 2 / beIN Sports Connect
Islas del PacíficoPapúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 24/11), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 24/11)TVWan Sports 2
Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Elche en vivo online

  • Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Elche
  • Jornada: 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026
  • Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, Alicante
