El Real Madrid, liderado por Xabi Alonso, busca consolidar su liderato en LaLiga 2025/26 al visitar al Elche por la jornada 13 en el estadio Manuel Martínez Valero. Los Merengues (31 puntos) esperan sumar de a tres para distanciarse aún más del FC Barcelona, a pesar de venir de un empate 0-0 ante el Rayo Vallecano. Por su parte, el Elche (15 puntos) busca una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación a copas europeas, tras su reciente empate 1-1 contra la Real Sociedad. Este crucial encuentro, que se jugará este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular), 14:00 (Tiempo del Centro de México) y 15:00 ET / 12:00 PT (Estados Unidos). Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.
A qué hora juega Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga
|Continente/Región
|País/Territorio
|Hora Local
|Canales de Transmisión
|América del Norte y Central
|Canadá
|Vancouver 12:00 h, Montreal 15:00 h
|TSN+ y TSN2 (inglés)
|Estados Unidos y Puerto Rico
|Los Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC y ESPN Deportes / ABC, NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
|México
|Ciudad de México, 14:00
|Sky Sports y Sky+
|Centroamérica
|Costa Rica 14:00, Panamá 15:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Español)
|Rep. Dominicana 15:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Otros)
|Jamaica 14:00, Bahamas 15:00
|DIRECTV Sports Caribbean
|Caribe Francés
|Martinica 16:00, Guayana Francesa 17:00
|VPN
|Sudamérica
|Perú, Colombia
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Venezuela, Chile
|16:00 h (Caracas), 17:00 (Santiago)
|DIRECTV Sports, DGO e inter (solo en Venezuela)
|Argentina, Uruguay
|17:00 h
|DIRECTV Sports y DGO
|Brasil
|Brasilia, 17:00
|Disney+ Premium
|Bolivia
|16:00 h (estimado)
|Tigo Sports
|Europa (Franja 20:00 - 21:00)
|Islandia
|20:00
|Bet365
|Reino Unido e Irlanda
|20:00
|Premier Sports Player y Premier Sports 1
|Portugal
|20:00
|DAZN y DAZN Eleven 1
|España
|21:00
|Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus+
|Francia
|21:00
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
|Bélgica, Alemania, Austria, Italia
|21:00
|DAZN
|Suiza
|21:00
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Países Bajos
|21:00
|Ziggo Sport
|Noruega
|21:00
|TV 2 Play y TV2 Sport Premium
|Suecia
|21:00
|TV4 Play, Discovery+ y TV12
|Dinamarca
|21:00
|TV2 Play
|Polonia
|21:00
|Canal+ y Canal+ Sport
|Chequia y Eslovaquia
|21:00
|OnePlay, Nova Sport 4 y Voyo (solo en Eslovaquia)
|Hungría
|21:00
|TV2 Play Premium y Spíler2
|Albania
|21:00
|SuperSport 2 Digitalb
|Europa (Franja 22:00 - 23:00)
|Finlandia
|22:00
|MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
|Ucrania
|22:00
|Megogo y MEGOGO Football 2
|Rumania
|22:00
|Digi Sport 3 y Prima Sport 3
|Bulgaria
|22:00
|MAX Sport 4
|Grecia
|22:00
|Nova Sports 1
|Chipre
|22:00
|Cytavision on the Go y Cytavision Sports 8
|Israel
|22:00
|Bet365
|Rusia
|Moscú, 23:00
|Okko Sport, matchtv.ru, Sportbox.ru y Match! Football 2
|África
|Norte de África
|Marruecos 21:00, Egipto 22:00
|beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports
|África Subsahariana
|Senegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 h
|DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football y SuperSport GOtv LaLiga
|Asia y Oceanía
|Países Árabes e Irán
|La Meca 23:00, Irán 23:30
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1 y beIN Sports
|Pakistán
|1:00 a. m. (Lun 24/11)
|FanCode y Begin
|India
|1:30 a. m. (Lun 24/11)
|Fancode
|Bangladesh, Bután
|2:00 a. m. (Lun 24/11)
|FanCode y Begin
|Sudeste Asiático
|Camboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 24/11); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 24/11)
|beIN Sports Connect, beIN Sports 1, AIS Play (solo en Tailandia) y Vidio (solo en Indonesia) / beIN Sports Connect y beIN Sports 1
|China
|4:00 a. m. (Lun 24/11)
|iQiyi, ZhiBo8 y QQ Sports Live
|Japón
|5:00 a. m. (Lun 24/11)
|DAZN y U-NEXT
|Australia y Nueva Zelanda
|Perth 4:00 h (Lun 24/11), Sídney 7:00 h (Lun 24/11), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 24/11)
|beIN Sports Connect y beIN SPORTS 2 / beIN Sports Connect
|Islas del Pacífico
|Papúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 24/11), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 24/11)
|TVWan Sports 2
Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Elche en vivo online
- Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025
- Partido: Real Madrid vs. Elche
- Jornada: 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, Alicante