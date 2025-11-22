El Real Madrid, liderado por Xabi Alonso, busca consolidar su liderato en LaLiga 2025/26 al visitar al Elche por la jornada 13 en el estadio Manuel Martínez Valero. Los Merengues (31 puntos) esperan sumar de a tres para distanciarse aún más del FC Barcelona, a pesar de venir de un empate 0-0 ante el Rayo Vallecano. Por su parte, el Elche (15 puntos) busca una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación a copas europeas, tras su reciente empate 1-1 contra la Real Sociedad. Este crucial encuentro, que se jugará este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular), 14:00 (Tiempo del Centro de México) y 15:00 ET / 12:00 PT (Estados Unidos) . Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Elche vs. Real Madrid EN VIVO este 23 de noviembre de 2025 por la jornada decimotercera de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora juega Real Madrid vs. Elche EN VIVO por LaLiga

Continente/Región País/Territorio Hora Local Canales de Transmisión América del Norte y Central Canadá Vancouver 12:00 h, Montreal 15:00 h TSN+ y TSN2 (inglés) Estados Unidos y Puerto Rico Los Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m. ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC y ESPN Deportes / ABC, NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports México Ciudad de México, 14:00 Sky Sports y Sky+ Centroamérica Costa Rica 14:00, Panamá 15:00 Sky Sports Norte Caribe (Español) Rep. Dominicana 15:00 Sky Sports Norte Caribe (Otros) Jamaica 14:00, Bahamas 15:00 DIRECTV Sports Caribbean Caribe Francés Martinica 16:00, Guayana Francesa 17:00 VPN Sudamérica Perú, Colombia 15:00 DIRECTV Sports y DGO Venezuela, Chile 16:00 h (Caracas), 17:00 (Santiago) DIRECTV Sports, DGO e inter (solo en Venezuela) Argentina, Uruguay 17:00 h DIRECTV Sports y DGO Brasil Brasilia, 17:00 Disney+ Premium Bolivia 16:00 h (estimado) Tigo Sports Europa (Franja 20:00 - 21:00) Islandia 20:00 Bet365 Reino Unido e Irlanda 20:00 Premier Sports Player y Premier Sports 1 Portugal 20:00 DAZN y DAZN Eleven 1 España 21:00 Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus+ Francia 21:00 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1 Bélgica, Alemania, Austria, Italia 21:00 DAZN Suiza 21:00 Blue Sport y Blue Sport D 1 Países Bajos 21:00 Ziggo Sport Noruega 21:00 TV 2 Play y TV2 Sport Premium Suecia 21:00 TV4 Play, Discovery+ y TV12 Dinamarca 21:00 TV2 Play Polonia 21:00 Canal+ y Canal+ Sport Chequia y Eslovaquia 21:00 OnePlay, Nova Sport 4 y Voyo (solo en Eslovaquia) Hungría 21:00 TV2 Play Premium y Spíler2 Albania 21:00 SuperSport 2 Digitalb Europa (Franja 22:00 - 23:00) Finlandia 22:00 MTV Katsomo y MTV Urheilu 1 Ucrania 22:00 Megogo y MEGOGO Football 2 Rumania 22:00 Digi Sport 3 y Prima Sport 3 Bulgaria 22:00 MAX Sport 4 Grecia 22:00 Nova Sports 1 Chipre 22:00 Cytavision on the Go y Cytavision Sports 8 Israel 22:00 Bet365 Rusia Moscú, 23:00 Okko Sport, matchtv.ru, Sportbox.ru y Match! Football 2 África Norte de África Marruecos 21:00, Egipto 22:00 beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports África Subsahariana Senegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 h DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football y SuperSport GOtv LaLiga Asia y Oceanía Países Árabes e Irán La Meca 23:00, Irán 23:30 beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1 y beIN Sports Pakistán 1:00 a. m. (Lun 24/11) FanCode y Begin India 1:30 a. m. (Lun 24/11) Fancode Bangladesh, Bután 2:00 a. m. (Lun 24/11) FanCode y Begin Sudeste Asiático Camboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 24/11); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 24/11) beIN Sports Connect, beIN Sports 1, AIS Play (solo en Tailandia) y Vidio (solo en Indonesia) / beIN Sports Connect y beIN Sports 1 China 4:00 a. m. (Lun 24/11) iQiyi, ZhiBo8 y QQ Sports Live Japón 5:00 a. m. (Lun 24/11) DAZN y U-NEXT Australia y Nueva Zelanda Perth 4:00 h (Lun 24/11), Sídney 7:00 h (Lun 24/11), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 24/11) beIN Sports Connect y beIN SPORTS 2 / beIN Sports Connect Islas del Pacífico Papúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 24/11), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 24/11) TVWan Sports 2

Sky Sports transmite el partido entre Real Madrid vs. Elche en vivo en directo este domingo 23 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Elche en vivo online

Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025

Partido: Real Madrid vs. Elche

Jornada: 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026

Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, Alicante