MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para poder ver el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Foto de Josep LAGO para AFP
/ Josep LAGO
Noé Yactayo
Cuando el mundo contiene el aliento, llega El Clásico. Este domingo 26 de octubre, el Real Madrid y el FC Barcelona volverán a encender la pasión global desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que podría empezar a definir el destino de LaLiga EA Sports 2025-26. Los merengues de Xabi Alonso, líderes con 24 puntos, defienden la cima ante unos blaugranas que acechan con 22. En el césped, dos generaciones y dos estilos: Kylian Mbappé frente a Lamine Yamal, un choque entre el presente y el futuro que promete trascender el fútbol y rozar la leyenda.

¿Quieres saber a qué hora empieza el espectáculo? Aquí te contamos el horario del Clásico según tu país.

En España, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos, el partido arranca a las 16:15 horas CEST. Si estás en las Islas Canarias, recuerda atrasar el reloj una hora: allí se jugará a las 15:15 h, el mismo horario que rige en Portugal, Reino Unido e Irlanda.

En los Estados Unidos, el encuentro comienza a las 11:15 a.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Norte; 10:15 a.m. CT en Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin y Oklahoma; 9:15 a.m. MT en Montana, Colorado y Nuevo México; y 8:15 a.m. PT en California, Nevada, Oregón y Washington.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, los aficionados vivirán el Clásico a partir de las 09:15 h, mientras que en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú iniciará a las 10:15 h.

Por su parte, en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Cuba y Canadá, la cita será a las 11:15 h, y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el balón rodará desde las 12:15 h.

¿A qué hora juegan el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

  • México — 09:15 h
  • Costa Rica — 09:15 h
  • El Salvador — 09:15 h
  • Nicaragua — 09:15 h
  • Honduras — 09:15 h
  • Guatemala — 09:15 h
  • Panamá — 10:15 h
  • Colombia — 10:15 h
  • Perú — 10:15 h
  • Ecuador — 10:15 h
  • Puerto Rico — 11:15 h
  • Canadá — 11:15 h
  • Cuba — 11:15 h
  • Rep. Dominicana — 11:15 h
  • Canadá — 11:15 h
  • Venezuela — 11:15 h
  • Bolivia — 11:15 h
  • Argentina — 12:15 h
  • Brasil — 12:15 h
  • Chile — 12:15 h
  • Paraguay — 12:15 h
  • Uruguay — 12:15 h
  • Reino Unido — 15:15 h
  • Irlanda — 15:15 h
  • Portugal — 15:15 h
  • España — 16:15 h
  • Francia — 16:15 h
  • Italia — 16:15 h
  • Alemania — 16:15 h
  • Países Bajos — 16:15 h

Horarios en Estados Unidos

  • 11:15 a. m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Norte
  • 10:15 a. m. CT en Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin y Oklahoma
  • 9:15 a. m. MT en Montana, Colorado y Nuevo México
  • 8:15 a. m. PT en California, Nevada, Oregón y Washington

¿Dónde ver El Clásico: Real Madrid vs. FC Barcelona? Canales TV y Online

Estas son las transmisiones confirmadas para ver El Clásico:

  • ESPN y Disney Plus en Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador
  • SKY Sports en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana y Honduras
  • Tele Rebelde en Cuba
  • ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes en Estados Unidos
  • ESPN 2, NAICOM y ESPN Deportes en Puerto Rico
  • beIN SPORTS CONNECT, Fre, myCANAL y beIN Sports 1 en Francia
  • Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1 en Reino Unido
  • Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD en España
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

