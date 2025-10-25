Cuando el mundo contiene el aliento, llega El Clásico. Este domingo 26 de octubre, el Real Madrid y el FC Barcelona volverán a encender la pasión global desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que podría empezar a definir el destino de LaLiga EA Sports 2025-26. Los merengues de Xabi Alonso, líderes con 24 puntos, defienden la cima ante unos blaugranas que acechan con 22. En el césped, dos generaciones y dos estilos: Kylian Mbappé frente a Lamine Yamal, un choque entre el presente y el futuro que promete trascender el fútbol y rozar la leyenda.

¿Quieres saber a qué hora empieza el espectáculo? Aquí te contamos el horario del Clásico según tu país.

¿A qué hora juegan el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

México — 09:15 h

Costa Rica — 09:15 h

El Salvador — 09:15 h

Nicaragua — 09:15 h

Honduras — 09:15 h

Guatemala — 09:15 h

Panamá — 10:15 h

Colombia — 10:15 h

Perú — 10:15 h

Ecuador — 10:15 h

Puerto Rico — 11:15 h

Canadá — 11:15 h

Cuba — 11:15 h

Rep. Dominicana — 11:15 h

Venezuela — 11:15 h

Bolivia — 11:15 h

Argentina — 12:15 h

Brasil — 12:15 h

Chile — 12:15 h

Paraguay — 12:15 h

Uruguay — 12:15 h

Reino Unido — 15:15 h

Irlanda — 15:15 h

Portugal — 15:15 h

España — 16:15 h

Francia — 16:15 h

Italia — 16:15 h

Alemania — 16:15 h

Países Bajos — 16:15 h

Horarios en Estados Unidos

11:15 a. m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Norte

10:15 a. m. CT en Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin y Oklahoma

9:15 a. m. MT en Montana, Colorado y Nuevo México

8:15 a. m. PT en California, Nevada, Oregón y Washington

¿Dónde ver El Clásico: Real Madrid vs. FC Barcelona? Canales TV y Online

Estas son las transmisiones confirmadas para ver El Clásico:

ESPN y Disney Plus en Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador

en SKY Sports en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana y Honduras

en Tele Rebelde en Cuba

en ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes en Estados Unidos

en ESPN 2, NAICOM y ESPN Deportes en Puerto Rico

en beIN SPORTS CONNECT, Fre, myCANAL y beIN Sports 1 en Francia

en Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1 en Reino Unido

en Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD en España