Conoce la hora exacta y canales de TV que pasan el partido Real Madrid vs. Girona EN VIVO por la jornada 31 de LaLiga desde el Santiago Bernabéu. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP / Composición Mag)
El partido Real Madrid vs Girona, correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26, se juega este viernes 10 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el estadio Santiago Bernabéu y reúne a uno de los candidatos al título frente a uno de los proyectos más competitivos del torneo. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Sudamérica, conoce los horarios por región, qué canales de televisión por señal abierta y cable pasan y dónde seguir el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil. Te comparto todas las incidencias del choque entre Merengues y Blanquirrojos.

Revisa qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid vs. Girona EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 31 de LaLiga EA Sports.
¿Dónde ver Real Madrid - Girona EN VIVO EN DIRECTO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cómo y dónde ver el partido Real Madrid vs. Girona en vivo y en directo este viernes 10 de abril por LaLiga a las 21:00 horas (hora peninsular española). En España, se podrá ver en televisión a través de los canales Movistar LALIGA TV y Orange TV, disponibles en las plataformas Movistar+ y DAZN y DAZN +3

Canales de TV por región:

  • España: Movistar LALIGA TV, Orange TV, Movistar+.
  • México: Sky Sports.
  • Estados Unidos: ESPN Deportes (TV), ESPN+ (Streaming), FuboTV.
  • Sudamérica: ESPN, Disney+. 
País / RegiónCanal de TV (lineal)Streaming / OTT principal
EspañaMovistar LaLiga, Orange TV (canales LaLiga) Apps de Movistar Plus+ y Orange TV (sección LaLiga)
Estados UnidosSeñal principal vía ESPN (cobertura LaLiga) ESPN+ (partido programado 3:00 PM ET)
MéxicoSeñales de LaLiga vía Disney/ESPN para la región (operador local de TV de pago) Disney+ / ESPN App con derechos regionales de LaLiga 2025-26
Centroamérica (región)Canales de TV de pago afiliados a Disney/ESPN con paquete LaLiga (operador local) Disney+ / ESPN App según país y operador
SudaméricaSeñales ESPN en TV de pago con LaLiga Disney+ (indicado como plataforma oficial “Solo para Sudamérica”)
Reino UnidoLaLigaTV (operador de LaLiga en UK) App/servicio LaLigaTV del operador correspondiente

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona HOY por LaLiga EA Sports?

El partido está programado para el viernes 10 de abril de 2026 a las 19:00 UTC / 21:00 hora local de Madrid.

País / RegiónHora local del partido
España (Madrid)21:00
Reino Unido20:00
Portugal20:00
Estados Unidos – Costa Este (ET)15:00
Estados Unidos – Centro (CT)14:00
Estados Unidos – Montaña (MT)13:00
Estados Unidos – Pacífico (PT)12:00
México (CDMX)13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Perú14:00
Ecuador14:00
Bolivia15:00
Venezuela15:00
Paraguay15:00
Chile (continental)15:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil (Brasilia)16:00

Posibles alineaciones de Real Madrid y Girona

  • Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz.
  • Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi y Vanat.
