El partido Real Madrid vs Girona, correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26, se juega este viernes 10 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el estadio Santiago Bernabéu y reúne a uno de los candidatos al título frente a uno de los proyectos más competitivos del torneo. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Sudamérica, conoce los horarios por región, qué canales de televisión por señal abierta y cable pasan y dónde seguir el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil. Te comparto todas las incidencias del choque entre Merengues y Blanquirrojos.
Conoce cómo y dónde ver el partido Real Madrid vs. Girona en vivo y en directo este viernes 10 de abril por LaLiga a las 21:00 horas (hora peninsular española). En España, se podrá ver en televisión a través de los canales Movistar LALIGA TV y Orange TV, disponibles en las plataformas Movistar+ y DAZN y DAZN +3
|País / Región
|Canal de TV (lineal)
|Streaming / OTT principal
|España
|Movistar LaLiga, Orange TV (canales LaLiga)
|Apps de Movistar Plus+ y Orange TV (sección LaLiga)
|Estados Unidos
|Señal principal vía ESPN (cobertura LaLiga)
|ESPN+ (partido programado 3:00 PM ET)
|México
|Señales de LaLiga vía Disney/ESPN para la región (operador local de TV de pago)
|Disney+ / ESPN App con derechos regionales de LaLiga 2025-26
|Centroamérica (región)
|Canales de TV de pago afiliados a Disney/ESPN con paquete LaLiga (operador local)
|Disney+ / ESPN App según país y operador
|Sudamérica
|Señales ESPN en TV de pago con LaLiga
|Disney+ (indicado como plataforma oficial “Solo para Sudamérica”)
|Reino Unido
|LaLigaTV (operador de LaLiga en UK)
|App/servicio LaLigaTV del operador correspondiente
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona HOY por LaLiga EA Sports?
El partido está programado para el viernes 10 de abril de 2026 a las 19:00 UTC / 21:00 hora local de Madrid.
|País / Región
|Hora local del partido
|España (Madrid)
|21:00
|Reino Unido
|20:00
|Portugal
|20:00
|Estados Unidos – Costa Este (ET)
|15:00
|Estados Unidos – Centro (CT)
|14:00
|Estados Unidos – Montaña (MT)
|13:00
|Estados Unidos – Pacífico (PT)
|12:00
|México (CDMX)
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia
|14:00
|Perú
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Bolivia
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Chile (continental)
|15:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil (Brasilia)
|16:00
Posibles alineaciones de Real Madrid y Girona
- Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz.
- Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi y Vanat.