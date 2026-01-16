El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un nuevo capítulo de LaLiga este sábado 17 de enero, cuando Real Madrid y Levante se enfrenten por la jornada 20 de la temporada 2025/26. El compromiso se disputará desde las 14:00 horas (horario de invierno de Europa Central) y promete ser un duelo atractivo, con los blancos obligados a hacerse fuertes en casa y los granotas decididos a dar pelea en uno de los recintos más imponentes del fútbol europeo.

El Real Madrid llega a este encuentro con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras el duro golpe sufrido en la final de la Supercopa de España, donde cayó 3-2 ante el Barcelona, resultado que derivó en la salida de su entrenador, Xabi Alonso.

En el plano liguero, el conjunto merengue ocupa la segunda posición con 45 puntos, a cuatro del líder, por lo que este partido se presenta como una oportunidad clave para mantenerse en la lucha por el título. Enfrente estará un Levante que asume el reto de competir en el Bernabéu con la ambición de sumar y complicar a uno de los grandes del campeonato.

El Real Madrid buscará reponerse tras la derrota 3-2 en la final de la Supercopa de España (Foto: Real Madrid)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante por LaLiga 2025-26?

La hora de inicio del partido Real Madrid vs. Levante será a partir de las 2:00 p.m. de España, 7:00 a.m. Ciudad de México o 8:00 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios alrededor del mundo para ver este partido.

País Horario Argentina 10:00 a.m. Bolivia 9:00 a.m. Chile 10:00 a.m. Colombia 8:00 a.m. Ecuador 8:00 a.m. Centroamérica 7:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Perú 8:00 a.m. Uruguay 10:00 a.m. Venezuela 9:00 a.m.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Levante por LaLiga 2025-26?

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Levante como DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción este sábado.

En México, el enfrentamiento entre Real Madrid y Levante se podrá disfrutar por Sky Sports y Sky+.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Levante en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Levante se podrá ver por Sky Sports Norte (incluyendo Bluu y Rush Sports 2 en Panamá).

En Brasil, el partido por LaLiga entre Real Madrid y Levante se podrá disfrutar por Disney+ Premium.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Levante en ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

