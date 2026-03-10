El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un partidazo de pronóstico reservado. Por los octavos de final ida de la UEFA Champions League, mira el juego de Real Madrid vs. Manchester City, en lo que será una nueva edición del choque entre merengues y citizens en el máximo torneo de clubes. A continuación, te dejo con los horarios para que puedas ver este partido desde México, España y Estados Unidos .

Conoce cuáles son los canales que transmiten Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO, este miércoles 11 de marzo, por la UEFA Champions League 2026. (Fotos: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City por Champions League 2026?

La transmisión del partido de Real Madrid vs. Manchester City desde España será a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular, mientras que en Estados Unidos iniciará a las 3:00 p.m. Tiempo del Este y en México desde las 2:00 p.m. Centro de México.

Estos son los horarios para que puedas ver el juego de los merengues contra los citizens. Además, aquí te dejo con la hora de inicio en diferentes partes de Latinoamérica para verlo minuto a minuto.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. España 8:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España. Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México)

3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México) Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / Fox One (México)

Movistar Liga de Campeones (España) / Fox One (México) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)