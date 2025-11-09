Tras la caída en Anfield, Xabi Alonso recibe una de cal y otra de arena: Federico Valverde está apto, pero pierde a Aurélien Tchouameni por tres semanas debido a una lesión en el semitendinoso izquierdo. El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano será de gran relevancia, no solo para mantener el liderazgo en la tabla, sino para volver a tener un envión anímico. El juego será este domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 16:15 (España) desde el Estadio de Vallecas, válido por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.
A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga
|Continente/Región
|País/Territorio
|Hora Local
|Canales de Transmisión
|América del Norte y Central
|Canadá
|Vancouver 12:00 h, Montreal 15:00 h
|TSN (inglés), RDS (francés)
|Estados Unidos y Puerto Rico
|Los Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.
|ESPN
|México
|Ciudad de México, 14:00
|Sky, Canal 5, Izzi
|Centroamérica
|Costa Rica 14:00, Panamá 15:00
|Sky
|Caribe (Español)
|Rep. Dominicana 15:00
|Sky, Rush
|Caribe (Otros)
|Jamaica 14:00, Bahamas 15:00
|Hora punta
|Caribe Francés
|Martinica 16:00, Guayana Francesa 17:00
|Bein
|Sudamérica
|Perú, Colombia
|15:00 h
|ESPN, Disney, DirecTV
|Venezuela, Chile
|16:00 h
|ESPN, Disney, DirecTV (IVC en Venezuela)
|Argentina, Uruguay
|17:00 h
|ESPN, Disney, DirecTV
|Brasil
|Brasilia, 17:00
|ESPN, Disney
|Bolivia
|16:00 h (estimado)
|ESPN, Disney, DirecTV (Tigo)
|Europa (Franja 20:00 - 21:00)
|Islandia
|20:00
|Animado
|Reino Unido e Irlanda
|20:00
|Premier Sports
|Portugal
|20:00
|DAZN
|España
|21:00
|DAZN
|Francia
|21:00
|Bein
|Bélgica, Alemania, Austria, Italia
|21:00
|DAZN
|Suiza
|21:00
|Azul
|Países Bajos
|21:00
|Ziggo Sport
|Noruega
|21:00
|TV2
|Suecia
|21:00
|TV4 Fútbol
|Dinamarca
|21:00
|TV2 Sport
|Polonia
|21:00
|Once, Canal+
|Chequia y Eslovaquia
|21:00
|Nova
|Hungría
|21:00
|Spiler 2
|Repúblicas Balcánicas
|21:00
|Arena (Artmotion en Kosovo)
|Albania
|21:00
|Super Sport
|Europa (Franja 22:00 - 23:00)
|Finlandia
|22:00
|MTV
|Ucrania
|22:00
|Megogo
|Rumania
|22:00
|Prima, Digi
|Bulgaria
|22:00
|Max Sport
|Grecia
|22:00
|Nova
|Chipre
|22:00
|Cytavision
|Israel
|22:00
|Uno
|Rusia
|Moscú, 23:00
|Match
|África
|Norte de África
|Marruecos 21:00, Egipto 22:00
|Bein
|África Subsahariana
|Senegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 h
|Super Sport (inglés/local), Canal+ Sport (francés), Zap (portugués), New World Sport, Sporty TV
|Asia y Oceanía
|Países Árabes e Irán
|La Meca 23:00, Irán 23:30
|Bein
|Repúblicas de Asia Central
|Tashkent 1:00 a. m. (Lun 10), Astaná 2:00 a. m. (Lun 10)
|Setanta
|Pakistán
|1:00 a. m. (Lun 10)
|(Inicio de transmisiones)
|India
|1:30 a. m. (Lun 10)
|Fancode FC
|Bangladesh, Bután
|2:00 a. m. (Lun 10)
|(Inicio de transmisiones), Fancode FC
|Sudeste Asiático
|Camboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 10); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 10)
|Bein (más CTN en Camboya)
|China
|4:00 a. m. (Lun 10)
|MIGU, CCTV, iQiyi, Leisu
|Corea del Sur, Japón
|5:00 a. m. (Lun 10)
|Cupang (Corea), U-Next, DAZN (Japón)
|Australia y Nueva Zelanda
|Perth 4:00 h (Lun 10), Sídney 7:00 h (Lun 10), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 10)
|Bein
|Islas del Pacífico
|Papúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 10), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 10)
|Digicel, Sky Pacific
Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo online
- Fecha: domingo 9 de noviembre de 2025
- Partido: Real Madrid vs. Rayo Vallecano
- Jornada: 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Estadio: Vallecas, ciudad de Madrid