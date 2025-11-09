Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo online, este domingo 9 de noviembre por LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo online, este domingo 9 de noviembre por LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
Tras la caída en Anfield, Xabi Alonso recibe una de cal y otra de arena: Federico Valverde está apto, pero pierde a Aurélien Tchouameni por tres semanas debido a una lesión en el semitendinoso izquierdo. El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano será de gran relevancia, no solo para mantener el liderazgo en la tabla, sino para volver a tener un envión anímico. El juego será este domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 16:15 (España) desde el Estadio de Vallecas, válido por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga

Continente/RegiónPaís/TerritorioHora LocalCanales de Transmisión
América del Norte y CentralCanadáVancouver 12:00 h, Montreal 15:00 hTSN (inglés), RDS (francés)
Estados Unidos y Puerto RicoLos Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.ESPN
MéxicoCiudad de México, 14:00Sky, Canal 5, Izzi
CentroaméricaCosta Rica 14:00, Panamá 15:00Sky
Caribe (Español)Rep. Dominicana 15:00Sky, Rush
Caribe (Otros)Jamaica 14:00, Bahamas 15:00Hora punta
Caribe FrancésMartinica 16:00, Guayana Francesa 17:00Bein
SudaméricaPerú, Colombia15:00 hESPN, Disney, DirecTV
Venezuela, Chile16:00 hESPN, Disney, DirecTV (IVC en Venezuela)
Argentina, Uruguay17:00 hESPN, Disney, DirecTV
BrasilBrasilia, 17:00ESPN, Disney
Bolivia16:00 h (estimado)ESPN, Disney, DirecTV (Tigo)
Europa (Franja 20:00 - 21:00)Islandia20:00Animado
Reino Unido e Irlanda20:00Premier Sports
Portugal20:00DAZN
España21:00DAZN
Francia21:00Bein
Bélgica, Alemania, Austria, Italia21:00DAZN
Suiza21:00Azul
Países Bajos21:00Ziggo Sport
Noruega21:00TV2
Suecia21:00TV4 Fútbol
Dinamarca21:00TV2 Sport
Polonia21:00Once, Canal+
Chequia y Eslovaquia21:00Nova
Hungría21:00Spiler 2
Repúblicas Balcánicas21:00Arena (Artmotion en Kosovo)
Albania21:00Super Sport
Europa (Franja 22:00 - 23:00)Finlandia22:00MTV
Ucrania22:00Megogo
Rumania22:00Prima, Digi
Bulgaria22:00Max Sport
Grecia22:00Nova
Chipre22:00Cytavision
Israel22:00Uno
RusiaMoscú, 23:00Match
ÁfricaNorte de ÁfricaMarruecos 21:00, Egipto 22:00Bein
África SubsaharianaSenegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 hSuper Sport (inglés/local), Canal+ Sport (francés), Zap (portugués), New World Sport, Sporty TV
Asia y OceaníaPaíses Árabes e IránLa Meca 23:00, Irán 23:30Bein
Repúblicas de Asia CentralTashkent 1:00 a. m. (Lun 10), Astaná 2:00 a. m. (Lun 10)Setanta
Pakistán1:00 a. m. (Lun 10)(Inicio de transmisiones)
India1:30 a. m. (Lun 10)Fancode FC
Bangladesh, Bután2:00 a. m. (Lun 10)(Inicio de transmisiones), Fancode FC
Sudeste AsiáticoCamboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 10); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 10)Bein (más CTN en Camboya)
China4:00 a. m. (Lun 10)MIGU, CCTV, iQiyi, Leisu
Corea del Sur, Japón5:00 a. m. (Lun 10)Cupang (Corea), U-Next, DAZN (Japón)
Australia y Nueva ZelandaPerth 4:00 h (Lun 10), Sídney 7:00 h (Lun 10), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 10)Bein
Islas del PacíficoPapúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 10), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 10)Digicel, Sky Pacific

Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo online

  • Fecha: domingo 9 de noviembre de 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Rayo Vallecano
  • Jornada: 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026
  • Estadio: Vallecas, ciudad de Madrid
