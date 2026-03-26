Todo listo para el inicio de la Concacaf Series 2026. Este jueves 26 de marzo, mira la transmisión de República Dominicana vs. El Salvador EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports y Fox Sports, desde el Estadio Cibao en Dominicana. A continuación, te dejaré con los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir el minuto a minuto de este duelo . Recordemos que esta Concacaf Series 2026 nace como una idea para las naciones de la confederación que no lograron acceder al Mundial.

¿A qué hora juega República Dominicana vs. El Salvador por amistoso 2026?

Este jueves 26 de marzo inicia la Concacaf Series 2026 y el partido de República Dominicana vs. El Salvador se podrá ver a partir de las 8:00 p.m. Santo Domingo o 6:00 p.m. Centroamérica. Además, si te encuentras en Estados Unidos, el partido iniciará a las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico.

Estos son los horarios oficiales para poder seguir el minuto a minuto de este juego por la primera fecha de la Concacaf Series 2026. No te pierdas la transmisión de este juego.

República Dominicana vs. El Salvador: posibles alineaciones

Dominicana : Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT : Marcelo Neveleff.

: Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. : Marcelo Neveleff. El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.

Hora, TV y dónde ver República Dominicana vs. El Salvador EN VIVO por Concacaf Series 2026

Partido: Dominicana vs. El Salvador por Concacaf Series 2026

Dominicana vs. El Salvador por Concacaf Series 2026 Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

Jueves 26 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Cibao FC de República Dominicana

Estadio Cibao FC de República Dominicana Horario: 8:00 p.m. Dominicana / 6:00 p.m. El Salvador

8:00 p.m. Dominicana / 6:00 p.m. El Salvador Canal TV: TiGo Sports / Fox Sports 1 (USA)