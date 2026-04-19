El Superclásico Argentino entre River Plate y Boca Juniors paraliza al mundo este domingo 19 de abril de 2026 en el Estadio Mâs Monumental. Si vives en Estados Unidos o México y buscas a qué hora juega River vs. Boca EN VIVO, aquí tienes los detalles clave del encuentro válido por la Jornada 15 del Torneo Apertura. El ‘Millonario’ intentará imponer su localía en este choque del Grupo B frente a un rival que llega con sed de gloria eterna hoy. Aquí te contamos la previa del encuentro y los horarios en cada país para seguir en vivo el pitazo inicial.

La última vez que se midieron, el Xeneize de Claudio Úbeda se impuso con un sólido 2-0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Ese antecedente de finales de 2025 dejó una espina clavada en el orgullo del conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, que ahora busca redimirse ante su gran hinchada. River y Boca se mantienen en el segundo y octavo lugar, respectivamente, en las tablas de posiciones general del campeonato.

Conoce los canales de TV y dónde ver el clásico River-Boca este domingo 19 de abril, por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en el Más Monumental de Buenos Aires. (Foto: Mag) / Jairo Rúa

Horarios para ver el Superclásico Argentino 2026 River Plate vs. Boca Juniors en Latinoamérica

En Argentina, el partido comenzará a las 17:00 (hora de Buenos Aires), mismo horario en que rodará el balón en Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. En Perú, Colombia y Ecuador los fanáticos deberán sintonizar el encuentro a las 15:00, mientras que en Bolivia y Venezuela el inicio será a las 16:00.

Horarios para ver el superclásico Boca-River en Estados Unidos

En la costa este de Estados Unidos (Miami, Nueva York), el encuentro entre River y Boca se transmitirá desde las 4pm ET, mientras que en la costa oeste (Los Ángeles, San Francisco) arrancará a la 1pm PT. En el centro del país (Chicago, Dallas), el reloj marcará las 3pm CT al dar el pitazo inicial.

¡Sigue el Superclásico por ESPN EN VIVO! Mira el partido Boca vs. River por Internet a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium Online desde EE. UU. ¡Disfruta del fútbol argentino con la mejor señal y en directo ahora mismo! | Crédito: ligaprofesional.ar / Composición Mag

Horarios para ver el superclásico Boca-River en México

En territorio mexicano, la pasión del Superclásico Argentino 2026 entre River Playe y Boca Juniors podrá vivirse a partir de las 14:00 Tiempo del Centro de CDMX. La diferencia horaria con Argentina será de tres horas, y tanto ESPN3 como Disney+ Premium emitirán el partido en directo desde Buenos Aires.

¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico Argentino 2026?

Países Horarios Estados Unidos 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT México 14:00 Costa Rica 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Guatemala 14:00 El Salvador 14:00 Perú 15:00 Panamá 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Cuba 16:00 Canadá 16:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Puerto Rico 16:00 Rep. Dominicana 16:00 Argentina 17:00 Brasil 17:00 Chile 17:00 Uruguay 17:00 Paraguay 17:00 Reino Unido 21:00 Italia 22:00 Francia 22:00 Alemania 22:00 España 22:00