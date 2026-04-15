Tigres está a 90 minutos de sellar su regreso a las Semifinales de la Concachampions 2026, aunque el reto no será sencillo: este miércoles 15 de abril, a partir de las 23:30 horas ET, el conjunto universitario visitará el Lumen Field para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Seattle Sounders, en un duelo que promete alta exigencia y tensión internacional. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de horarios por país, desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica para seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.
Del otro lado estará un Seattle Sounders obligado a responder en casa, ante su afición y en un escenario donde ya no le basta con la intensidad: necesita precisión, jerarquía y eficacia para intentar revertir la serie. El equipo de la MLS llega golpeado tras caer22-00en el partido de ida y, además, fue superado con claridad en producción ofensiva, posesión y generación de peligro, lo que convierte la vuelta en una exigencia de alto nivel para sostener sus aspiraciones internacionales.
¿A qué hora juega Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril?
El partido Seattle Sounders vs. Tigres por la Concachampions 2026 se juega hoy miércoles 15 de abril a las 21:30 horas del centro de México, en el Lumen Field de Seattle. A partir de esa hora base, te dejo una tabla con los horarios aproximados por país (adaptando según husos horarios estándar de cada capital).
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México (centro)
|Ciudad de México
|21:30
|México (Pacífico: Tijuana)
|Tijuana
|20:30
|México (Sureste)
|Cancún
|22:30
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York / Miami
|22:30
|Estados Unidos (CT)
|Chicago / Houston
|21:30
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|20:30
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles / Seattle
|19:30
|Canadá (ET)
|Toronto / Montreal
|22:30
|Canadá (PT)
|Vancouver
|19:30
|Costa Rica
|San José
|20:30
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|20:30
|El Salvador
|San Salvador
|20:30
|Honduras
|Tegucigalpa
|20:30
|Nicaragua
|Managua
|20:30
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|22:30
|República Dominicana
|Santo Domingo
|22:30
|Cuba
|La Habana
|22:30
|Puerto Rico
|San Juan
|22:30
|Colombia
|Bogotá
|21:30
|Perú
|Lima
|21:30
|Ecuador
|Quito
|21:30
|Bolivia
|La Paz
|22:30
|Venezuela
|Caracas
|22:30
|Chile (continental)
|Santiago
|23:30
|Argentina
|Buenos Aires
|23:30
|Uruguay
|Montevideo
|23:30
|Paraguay
|Asunción
|23:30
|Brasil (Brasilia, Sudeste)
|São Paulo / Río
|23:30
|Brasil (Acre aprox.)
|Río Branco
|21:30
|Brasil (Manaus aprox.)
|Manaus
|22:30
|España (peninsular)
|Madrid
|04:30 (jueves 16)
|España (Canarias)
|Las Palmas
|03:30 (jueves 16)
|Portugal (continental)
|Lisboa
|03:30 (jueves 16)
|Inglaterra
|Londres
|03:30 (jueves 16)
|Francia
|París
|04:30 (jueves 16)
|Italia
|Roma
|04:30 (jueves 16)
|Alemania
|Berlín
|04:30 (jueves 16)
|Países Bajos
|Ámsterdam
|04:30 (jueves 16)
|Japón
|Tokio
|11:30 (jueves 16)
|Australia (Sydney)
|Sídney
|12:30 (jueves 16)