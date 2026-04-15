Tigres está a 90 minutos de sellar su regreso a las Semifinales de la Concachampions 2026, aunque el reto no será sencillo: este miércoles 15 de abril, a partir de las 23:30 horas ET, el conjunto universitario visitará el Lumen Field para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Seattle Sounders, en un duelo que promete alta exigencia y tensión internacional. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de horarios por país, desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica para seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.

Del otro lado estará un Seattle Sounders obligado a responder en casa, ante su afición y en un escenario donde ya no le basta con la intensidad: necesita precisión, jerarquía y eficacia para intentar revertir la serie. El equipo de la MLS llega golpeado tras caer22-00en el partido de ida y, además, fue superado con claridad en producción ofensiva, posesión y generación de peligro, lo que convierte la vuelta en una exigencia de alto nivel para sostener sus aspiraciones internacionales.

¿A qué hora juega Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril?

El partido Seattle Sounders vs. Tigres por la Concachampions 2026 se juega hoy miércoles 15 de abril a las 21:30 horas del centro de México , en el Lumen Field de Seattle. A partir de esa hora base, te dejo una tabla con los horarios aproximados por país (adaptando según husos horarios estándar de cada capital).

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido México (centro) Ciudad de México 21:30 México (Pacífico: Tijuana) Tijuana 20:30 México (Sureste) Cancún 22:30 Estados Unidos (ET) Nueva York / Miami 22:30 Estados Unidos (CT) Chicago / Houston 21:30 Estados Unidos (MT) Denver 20:30 Estados Unidos (PT) Los Ángeles / Seattle 19:30 Canadá (ET) Toronto / Montreal 22:30 Canadá (PT) Vancouver 19:30 Costa Rica San José 20:30 Guatemala Ciudad de Guatemala 20:30 El Salvador San Salvador 20:30 Honduras Tegucigalpa 20:30 Nicaragua Managua 20:30 Panamá Ciudad de Panamá 22:30 República Dominicana Santo Domingo 22:30 Cuba La Habana 22:30 Puerto Rico San Juan 22:30 Colombia Bogotá 21:30 Perú Lima 21:30 Ecuador Quito 21:30 Bolivia La Paz 22:30 Venezuela Caracas 22:30 Chile (continental) Santiago 23:30 Argentina Buenos Aires 23:30 Uruguay Montevideo 23:30 Paraguay Asunción 23:30 Brasil (Brasilia, Sudeste) São Paulo / Río 23:30 Brasil (Acre aprox.) Río Branco 21:30 Brasil (Manaus aprox.) Manaus 22:30 España (peninsular) Madrid 04:30 (jueves 16) España (Canarias) Las Palmas 03:30 (jueves 16) Portugal (continental) Lisboa 03:30 (jueves 16) Inglaterra Londres 03:30 (jueves 16) Francia París 04:30 (jueves 16) Italia Roma 04:30 (jueves 16) Alemania Berlín 04:30 (jueves 16) Países Bajos Ámsterdam 04:30 (jueves 16) Japón Tokio 11:30 (jueves 16) Australia (Sydney) Sídney 12:30 (jueves 16)