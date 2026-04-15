Conoce los horarios por país para ver el partido entre Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Tigres está a 90 minutos de sellar su regreso a las Semifinales de la Concachampions 2026, aunque el reto no será sencillo: este miércoles 15 de abril, a partir de las 23:30 horas ET, el conjunto universitario visitará el Lumen Field para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Seattle Sounders, en un duelo que promete alta exigencia y tensión internacional. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de horarios por país, desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica para seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.

Del otro lado estará un Seattle Sounders obligado a responder en casa, ante su afición y en un escenario donde ya no le basta con la intensidad: necesita precisión, jerarquía y eficacia para intentar revertir la serie. El equipo de la MLS llega golpeado tras caer22-00en el partido de ida y, además, fue superado con claridad en producción ofensiva, posesión y generación de peligro, lo que convierte la vuelta en una exigencia de alto nivel para sostener sus aspiraciones internacionales.

¿A qué hora juega Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril?

El partido Seattle Sounders vs. Tigres por la Concachampions 2026 se juega hoy miércoles 15 de abril a las 21:30 horas del centro de México, en el Lumen Field de Seattle. A partir de esa hora base, te dejo una tabla con los horarios aproximados por país (adaptando según husos horarios estándar de cada capital).

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
México (centro)Ciudad de México21:30
México (Pacífico: Tijuana)Tijuana20:30
México (Sureste)Cancún22:30
Estados Unidos (ET)Nueva York / Miami22:30
Estados Unidos (CT)Chicago / Houston21:30
Estados Unidos (MT)Denver20:30
Estados Unidos (PT)Los Ángeles / Seattle19:30
Canadá (ET)Toronto / Montreal22:30
Canadá (PT)Vancouver19:30
Costa RicaSan José20:30
GuatemalaCiudad de Guatemala20:30
El SalvadorSan Salvador20:30
HondurasTegucigalpa20:30
NicaraguaManagua20:30
PanamáCiudad de Panamá22:30
República DominicanaSanto Domingo22:30
CubaLa Habana22:30
Puerto RicoSan Juan22:30
ColombiaBogotá21:30
PerúLima21:30
EcuadorQuito21:30
BoliviaLa Paz22:30
VenezuelaCaracas22:30
Chile (continental)Santiago23:30
ArgentinaBuenos Aires23:30
UruguayMontevideo23:30
ParaguayAsunción23:30
Brasil (Brasilia, Sudeste)São Paulo / Río23:30
Brasil (Acre aprox.)Río Branco21:30
Brasil (Manaus aprox.)Manaus22:30
España (peninsular)Madrid04:30 (jueves 16)
España (Canarias)Las Palmas03:30 (jueves 16)
Portugal (continental)Lisboa03:30 (jueves 16)
InglaterraLondres03:30 (jueves 16)
FranciaParís04:30 (jueves 16)
ItaliaRoma04:30 (jueves 16)
AlemaniaBerlín04:30 (jueves 16)
Países BajosÁmsterdam04:30 (jueves 16)
JapónTokio11:30 (jueves 16)
Australia (Sydney)Sídney12:30 (jueves 16)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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