Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Sevilla FC este sábado 19 de septiembre por LaLiga EA Sports en Pizjuán. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Sevilla FC este sábado 19 de septiembre por LaLiga EA Sports en Pizjuán. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Barcelona visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:00 horas peninsular con una meta clara: mantener su pleno de victorias y firmar un siete de siete en LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta una de las salidas más exigentes del calendario, aunque lo hará con una baja sensible bajo palos: Joan García no estará disponible tras sufrir molestias en la rodilla y quedar fuera del último entrenamiento previo al partido. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, conoce los horario por país en España, Estados Unidos, México y otras partes del mundo para seguir la cobertura en cualquier plataforma.

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona HOY por LaLiga 2026-27?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorioHora localTVStreaming online
España21:00Movistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1Movistar Plus+; DAZN LaLiga según paquete contratado
Estados Unidos (ET)15:00ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (CT)14:00ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (MT)13:00ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (PT)12:00ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
México — CDMX13:00Sky SportsSky+
México — Tijuana12:00Sky SportsSky+
México — Cancún / Quintana Roo14:00Sky SportsSky+
Argentina16:00DSportsDGO
Chile16:00DSports / DSports HDDGO
Uruguay16:00DSportsDGO
Brasil16:00ESPNDisney+
Bolivia15:00DSportsDGO
Paraguay15:00DSportsDGO
Venezuela15:00DSportsDGO
Colombia14:00DSportsDGO
Ecuador14:00DSportsDGO
Perú14:00DSportsDGO
  • Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.
  • México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.
  • España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.
  • Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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