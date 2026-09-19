El Barcelona visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:00 horas peninsular con una meta clara: mantener su pleno de victorias y firmar un siete de siete en LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta una de las salidas más exigentes del calendario, aunque lo hará con una baja sensible bajo palos: Joan García no estará disponible tras sufrir molestias en la rodilla y quedar fuera del último entrenamiento previo al partido. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, conoce los horario por país en España, Estados Unidos, México y otras partes del mundo para seguir la cobertura en cualquier plataforma.

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona HOY por LaLiga 2026-27?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorio Hora local TV Streaming online España 21:00 Movistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 Movistar Plus+; DAZN LaLiga según paquete contratado Estados Unidos (ET) 15:00 ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (CT) 14:00 ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (MT) 13:00 ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (PT) 12:00 ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App México — CDMX 13:00 Sky Sports Sky+ México — Tijuana 12:00 Sky Sports Sky+ México — Cancún / Quintana Roo 14:00 Sky Sports Sky+ Argentina 16:00 DSports DGO Chile 16:00 DSports / DSports HD DGO Uruguay 16:00 DSports DGO Brasil 16:00 ESPN Disney+ Bolivia 15:00 DSports DGO Paraguay 15:00 DSports DGO Venezuela 15:00 DSports DGO Colombia 14:00 DSports DGO Ecuador 14:00 DSports DGO Perú 14:00 DSports DGO

Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.

ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET. México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.

Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00. España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.

el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias. Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.