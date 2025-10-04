El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario de un emocionante duelo por la jornada 8 de LaLiga 2025/26, cuando el Sevilla reciba al líder FC Barcelona este domingo 5 de octubre a las 16:15 horas (horario peninsular español). El encuentro promete ser un gran desafío táctico para ambos, ya que los dos clubes llegan con dinámicas positivas y una clara ambición por cumplir sus objetivos en el campeonato. Este choque se presenta como una prueba de fuego para las aspiraciones del conjunto andaluz.

El FC Barcelona llega a Sevilla en un momento de gran forma, consolidado como líder del torneo con 19 puntos, tras aprovechar un tropiezo del Real Madrid. En su última presentación liguera, el equipo blaugrana demostró su poder ofensivo al golear 3-0 al Getafe, con un destacado doblete de Ferran Torres. Los de Hansi Flick buscan mantener este envión tanto en LaLiga como en la Champions League, donde enfrentaron al PSG, y saben que una victoria en el Pizjuán es clave para afianzar su liderato.

Enfrente, el Sevilla vive un notorio crecimiento bajo la tutela del técnico argentino Matías Almeyda. El conjunto andaluz consiguió una importante victoria 2-0 ante el Girona, extendiendo su racha a tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Jugando en casa y contando con el apoyo de su público, el Sevilla intentará frenar la racha del puntero del campeonato. Su objetivo principal es sumar tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en la tabla y acercarse a la codiciada zona de clasificación a las copas europeas.

El Barcelona ha puntuado en sus últimas nueve visitas al Sevilla en LaLiga (6V 3E), su racha más larga sin perder a domicilio ante los azulgranas en la competición. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

¿A qué hora juega Sevilla vs. FC Barcelona EN VIVO en USA, España y México?

Si quieres ver el partido de Sevilla vs. FC Barcelona en España será a partir de las 4:15 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 8:15 horas Tiempo del Centro de CDMX y en Estados Unidos será desde las 10:15 a.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 10:15 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

El Sevilla no ha ganado ninguno de sus últimos 19 partidos ante el Barcelona en LaLiga (4E 15D), desde una victoria por 2-1 en octubre de 2015, perdiendo los últimos siete, su racha más larga de derrotas seguidas ante los azulgranas en la máxima categoría. | Crédito: Sevilla FC / Facebook

Sevilla vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025

Domingo, 5 de octubre de 2025 Instancia: Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26

Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla Horario: 10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 7:15 a.m. (México)

10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 7:15 a.m. (México) Canal TV: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (USA) / Sky Sports y Sky+ (México) / Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD (España)