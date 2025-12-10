Por la ida de la final de la Liguilla MX 2025, Tigres UANL y Toluca protagonizarán un partido de pronóstico reservado en el Estadio Universitario de la UANL. ¿Cuándo? Pues este jueves 11 de diciembre, y tú no te lo puedes perder. Tienes que mirar el partido EN VIVO y EN DIRECTO. Es por eso que elaboré esta nota. Aquí te voy a indicar a qué hora jugarán ambas escuadras. ¡Aprovecha!

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 promete ser un partido con muchas emociones. (Foto: Composición Mag)

De acuerdo a TUDN, ‘Los Felinos’ llegan al vibrante compromiso tras haber eliminado a Cruz Azul en las semifinales. Si bien la llave acabó 2-2 en el global, ellos avanzaron por su posición en la tabla (2° con 36 puntos). Algo similar pasó con Toluca, ya que en la mencionada instancia igualó 3-3 con Monterrey, pero clasificó a la final por haber quedado 1° en la tabla con 37 unidades.

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 se disputará en el Estadio Universitario de la UANL. Es imperdible. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final de la Liguilla MX 2025 este jueves 11 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 8:00 pm

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

N i caragua: 8:00 pm

caragua: 8:00 pm Panamá: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

Alineaciones posibles del Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025

Tigres UANL: N. Guzmán, J. Garza, J. Angulo, M. Farfán, D. Lainez, F. Gorriarán, R. Zwarg, A. Gignac, Á. Correa, J. F. Brunetta y N. Ibañez.

Toluca: H. González, R. Angulo, S. Simón, F. Pereira, E. López del Villar, J. Gallardo, M. Ruiz, F. Romero, N. F. Castro, Helinho y Paulinho.