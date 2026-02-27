El Estadio Nemesio Diez se prepara para el duelo más esperado de la Jornada 8 entre Toluca y Chivas de Guadalajara. El “Rebaño Sagrado” llega como líder absoluto del Clausura 2026 de la Liga MX, pero tendrá una prueba de fuego ante el actual bicampeón este sábado 28 de febrero a partir de las 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 3:00 p.m. PT . Para los fanáticos rojiblancos en Estados Unidos, este partido es crucial para consolidar el liderato y demostrar su jerarquía. ¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Chivas suma 18 puntos tras siete jornadas, pero una derrota ante el Toluca podría enviarlos hasta el cuarto peldaño. Los “Diablos Rojos”, por su parte, quieren defender su casa y mantener su racha sin derrotas en este vibrante torneo 2026. La estrategia del “Turco” Antonio Mohamed será clave para contener el dinamismo de un Guadalajara que hoy luce totalmente imparable. ¡Este es, sin lugar a dudas, el choque de titanes que definirá quién manda en la parte alta de la tabla general en este fin de semana!

En México, el encuentro entre Toluca FC y Club Deportivo Gudalajara se transmitirá en señal abierta por Azteca Siete a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD). FOX One, Izzi GO y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público azteca.

En Estados Unidos, el duelo Toluca vs. Chivas de Guadalajara podrá verse a través de Univision y Univisión NOW.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 17:00 TV Azteca 7, FOX One, Izzi GO y Azteca Deportes Network Estados Unidos 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT Univisión y Univisión Now Costa Rica 17:00 VPN El Salvador 17:00 VPN Nicaragua 17:00 VPN Guatemala 17:00 VPN Honduras 17:00 VPN Panamá 17:00 VPN Rep. Dominicana 18:00 VPN Puerto Rico 18:00 VPN