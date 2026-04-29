La Concachampions tiene, nuevamente, en semifinales un duelo MLS vs. Liga MX y esta vez son dos de los mejores equipos de la actualidad en sus respectivas ligas. Este miércoles 29 de abril, mira el juego de LAFC vs. Toluca desde el Estadio BMO de Los Angeles, por la semifinal de ida del campeonato. LAFC actuará de local en este primer encuentro y choca ante el poderío de los ‘Diablos Rojos’, que quieren volver a coronarse en el certamen luego de 23 largos años. A continuación, revisa a qué hora juegan.

El partido LAFC vs. Toluca por la Concachampions 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Toluca vs. LAFC por Concachampions 2026?

El duelo de Toluca vs. LAFC por la semifinal ida de la Concachampions 2026 iniciará a partir de las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT / 8:30 p.m. CDMX. Aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.

Argentina: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Bolivia: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Colombia: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Centroamérica: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Ecuador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Puerto Rico: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Perú: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Paraguay: 11:30 p.m.

11:30 p.m. República Dominicana: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Uruguay: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Venezuela: 10:30 p.m.

Toluca vs. LAFC: posibles alineaciones

Toluca: Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho. LAFC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Aaron Long, Eddie Segura, Ryan Hollingshead, Timothy Tillman, Esteban Eustáquio, Artem Smoliakov, David Martínez, Nathan Ordaz y Denis Bouanga.

Horarios, TV y dónde ver Toluca vs. LAFC EN VIVO por semifinal ida de Concachampions 2026

Partido: Toluca vs. LAFC por semifinal ida de Concachampions 2026

Toluca vs. LAFC por semifinal ida de Concachampions 2026 Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Miércoles 29 de abril de 2026 Lugar: BMO Stadium de Los Angeles

BMO Stadium de Los Angeles Horario: 8:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. PT

8:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. PT Canal TV México: FOX Sports

FOX Sports Canal TV USA: Fox Sports, TUDN y ViX