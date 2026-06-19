La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con emociones en el Grupo D y uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada será el que protagonizarán Turquía y Paraguay. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final, por lo que se espera un duelo intenso de principio a fin.

Los aficionados en Estados Unidos, Paraguay, Turquía y el resto del mundo estarán atentos a este compromiso, que podría resultar determinante para el futuro de ambos equipos en el torneo. Si te preguntas a qué hora empieza el partido en Florida, California y Texas, además de qué canales lo transmitirán en cada país, aquí encontrarás toda la información actualizada para seguir el encuentro EN VIVO.

¿A qué hora juega Turquía vs. Paraguay hoy?

El partido entre Turquía y Paraguay se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios en Florida, California y Texas

Florida (ET): 11:00 p. m.

Texas (CT): 10:00 p. m.

California (PT): 8:00 p. m.

Horarios de Turquía vs. Paraguay por país

País Hora Estados Unidos (Florida - ET) 11:00 p. m. Estados Unidos (Texas - CT) 10:00 p. m. Estados Unidos (California - PT) 8:00 p. m. México 9:00 p. m. Guatemala 9:00 p. m. Honduras 9:00 p. m. El Salvador 9:00 p. m. Nicaragua 9:00 p. m. Costa Rica 9:00 p. m. Panamá 10:00 p. m. Colombia 10:00 p. m. Perú 10:00 p. m. Ecuador 10:00 p. m. Venezuela 11:00 p. m. Bolivia 11:00 p. m. Paraguay 11:00 p. m. Chile 12:00 a. m. (20 de junio) Argentina 12:00 a. m. (20 de junio) Uruguay 12:00 a. m. (20 de junio) Brasil 12:00 a. m. (20 de junio) Turquía 6:00 a. m. (20 de junio) España 5:00 a. m. (20 de junio)

¿Qué canal transmite Turquía vs. Paraguay EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son algunas de las principales señales que emitirán el encuentro.