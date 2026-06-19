Turquía y Paraguay afrontan un compromiso clave que podría definir el futuro del grupo D. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Turquía y Paraguay afrontan un compromiso clave que podría definir el futuro del grupo D. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con emociones en el Grupo D y uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada será el que protagonizarán Turquía y Paraguay. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final, por lo que se espera un duelo intenso de principio a fin.

Los aficionados en Estados Unidos, Paraguay, Turquía y el resto del mundo estarán atentos a este compromiso, que podría resultar determinante para el futuro de ambos equipos en el torneo. Si te preguntas a qué hora empieza el partido en Florida, California y Texas, además de qué canales lo transmitirán en cada país, aquí encontrarás toda la información actualizada para seguir el encuentro EN VIVO.

¿A qué hora juega Turquía vs. Paraguay hoy?

El partido entre Turquía y Paraguay se disputará este viernes 19 de junio de 2026 por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios en Florida, California y Texas

  • Florida (ET): 11:00 p. m.
  • Texas (CT): 10:00 p. m.
  • California (PT): 8:00 p. m.

Horarios de Turquía vs. Paraguay por país

PaísHora
Estados Unidos (Florida - ET)11:00 p. m.
Estados Unidos (Texas - CT)10:00 p. m.
Estados Unidos (California - PT)8:00 p. m.
México9:00 p. m.
Guatemala9:00 p. m.
Honduras9:00 p. m.
El Salvador9:00 p. m.
Nicaragua9:00 p. m.
Costa Rica9:00 p. m.
Panamá10:00 p. m.
Colombia10:00 p. m.
Perú10:00 p. m.
Ecuador10:00 p. m.
Venezuela11:00 p. m.
Bolivia11:00 p. m.
Paraguay11:00 p. m.
Chile12:00 a. m. (20 de junio)
Argentina12:00 a. m. (20 de junio)
Uruguay12:00 a. m. (20 de junio)
Brasil12:00 a. m. (20 de junio)
Turquía6:00 a. m. (20 de junio)
España5:00 a. m. (20 de junio)

¿Qué canal transmite Turquía vs. Paraguay EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son algunas de las principales señales que emitirán el encuentro.

PaísCanal de TV o Streaming
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock
MéxicoCanal 5, TUDN, ViX
ParaguaySNT, Tigo Sports
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DGO
ChileChilevisión, DirecTV Sports, DGO
PerúDirecTV Sports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO
EcuadorDirecTV Sports, DGO
UruguayCanal 10, DirecTV Sports
BoliviaTigo Sports, DirecTV Sports
VenezuelaDirecTV Sports, DGO
PanamáTVMax
BrasilGlobo, SporTV, Globoplay
TurquíaTRT Spor, TRT 1
EspañaDAZN

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