El fútbol sudamericano se prepara para un enfrentamiento de alto voltaje en la Copa Sudamericana 2025, con el duelo de ida de octavos de final entre Universidad de Chile e Independiente. El encuentro, que se celebrará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, pondrá frente a frente a dos gigantes del continente con un solo objetivo: avanzar a los cuartos de final en el torneo de CONMEBOL. La U. de Chile llega en un gran momento de forma tras una contundente victoria 4-1 sobre Unión Española. Por su parte, el Rojo de Avellaneda, a pesar de su reciente empate sin goles contra River Plate, ha mostrado destellos de un fútbol prometedor. A continuación, te compartimos los horarios de inicio para seguir el partido en vivo por TV (señal abierta) y streaming online.
¿A qué hora juega U. de Chile vs. Independiente por ida de octavos de final de Copa Sudamericana 2025?
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Chile, será escenario del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre U. de Chile e Independiente. A continuación, te presentamos a qué hora juegan en Estados Unidos teniendo en cuenta los cuatro husos horarios del país norteamericano:
|ZONA HORARIA
|CIUDADES DE EE.UU.
|8:30 pm ET (UTC -4) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|7:30 pm CT (UTC -5) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.
|6:30 pm MT (UTC -6) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|5:30 pm PT (UTC -7) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).
En otros países de Latinoamérica y Europa, estos son los horarios para el inicio del juego U. de Chile vs. Independiente por la CONMEBOL Sudamericana.
- México: 6:30 p.m.
- Guatemala: 6:30 p.m.
- El Salvador: 6:30 p.m.
- Cuba: 6:30 p.m.
- Nicaragua: 6:30 p.m.
- Honduras: 6:30 p.m.
- Costa Rica: 6:30 p.m.
- Ecuador: 7:30 p.m.
- Colombia: 7:30 p.m.
- Perú: 7:30 p.m.
- República Dominicana: 8:30 p.m.
- Puerto Rico: 8:30 p.m.
- Venezuela: 8:30 p.m.
- Bolivia: 8:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Argentina: 9:30 p.m.
- Uruguay: 9:30 p.m.
- Paraguay: 9:30 p.m.
- Brasil: 9:30 p.m.
- Reino Unido: 1:30 a.m. (14 de agosto)
- España: 2:30 a.m. (14 de agosto)
- Alemania: 2:30 a.m. (14 de agosto)
- Italia: 2:30 a.m. (14 de agosto)
U. de Chile formaría con Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez Aguilera, Ignacio Tapia; Matías Sepúlveda, Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio; mientras que Independiente iría con Rodrigo Rey; Cristian Zabala, Nicolás Freire, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola; Walter Mazzanti, ignacio Pussetto, Santiago Montiel y Matías Abaldo.