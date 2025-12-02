Tras empatar 1-1 en Alajuela, los Superchivos del Club Xelajú MC tienen una cita con la historia en el partido de vuelta: convertirse en campeones de la Copa Centroamericana 2025. Para lograr su objetivo, deberán superar a la Liga Deportiva Alajuelense en la gran final, que se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. En este artículo encontrarás los horarios oficiales del encuentro según el país donde te encuentres, así como los canales que lo transmitirán: ESPN, Disney Plus, FOX Sports y fuboTV.
A partir de las 20:00 horas, la final de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú MC y LD Alajuelense podrá verse en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y México; mientras que en Panamá, Perú, Colombia, Canadá, Cuba y Ecuador estará disponible desde las 21:00.
En Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia, el duelo entre Xelajú MC y LDA Alajuelense comenzará a las 22:00. Si te encuentras en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, el pitazo inicial será a las 23:00.
Los hinchas de Xelajú MC y LDA Alajuelense en Estados Unidos podrán seguir la final de la Copa Centroamericana a las 8:00 p.m. ET (Florida, Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey), 7:00 p.m. CT (Texas) y 5:00 p.m. PT (California y Nevada).
¿A qué hora ver final de la Copa Centroamericana 2025: Xelajú MC vs. LDA Alajuelense?
- 18:00 horas — California, Estados Unidos
- 20:00 horas — Ciudad de Guatemala, Guatemala
- 20:00 horas — San José, Costa Rica
- 20:00 horas — CDMX, México
- 20:00 horas — Texas, Estados Unidos
- 20:00 horas — Tegucigalpa, Honduras
- 20:00 horas — Managua, Nicaragua
- 20:00 horas — San Salvador, El Salvador
- 21:00 horas — Ciudad de Panamá, Panamá
- 21:00 horas — Lima, Perú
- 21:00 horas — Bogotá, Colombia
- 21:00 horas — Ottawa, Canadá
- 21:00 horas — Florida, Estados Unidos
- 21:00 horas — Quito, Ecuador
- 21:00 horas — La Habana, Cuba
- 21:00 horas — Puerto Príncipe, Haití
- 22:00 horas — San Juan, Puerto Rico
- 22:00 horas — Santo Domingo, República Dominicana
- 22:00 horas — Caracas, Venezuela
- 22:00 horas — La Paz, Bolivia
- 23:00 horas — Buenos Aires, Argentina
- 23:00 horas — Santiago, Chile
- 23:00 horas — Asunción, Paraguay
- 23:00 horas — Brasilia, Brasil
- 23:00 horas — Montevideo, Uruguay