Tras empatar 1-1 en Alajuela, los Superchivos del Club Xelajú MC tienen una cita con la historia en el partido de vuelta: convertirse en campeones de la Copa Centroamericana 2025. Para lograr su objetivo, deberán superar a la Liga Deportiva Alajuelense en la gran final, que se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. En este artículo encontrarás los horarios oficiales del encuentro según el país donde te encuentres, así como los canales que lo transmitirán: ESPN, Disney Plus, FOX Sports y fuboTV.

¿A qué hora ver final de la Copa Centroamericana 2025: Xelajú MC vs. LDA Alajuelense?

18:00 horas — California, Estados Unidos

20:00 horas — Ciudad de Guatemala, Guatemala

20:00 horas — San José, Costa Rica

20:00 horas — CDMX, México

20:00 horas — Texas, Estados Unidos

20:00 horas — Tegucigalpa, Honduras

20:00 horas — Managua, Nicaragua

20:00 horas — San Salvador, El Salvador

21:00 horas — Ciudad de Panamá, Panamá

21:00 horas — Lima, Perú

21:00 horas — Bogotá, Colombia

21:00 horas — Ottawa, Canadá

21:00 horas — Florida, Estados Unidos

21:00 horas — Quito, Ecuador

21:00 horas — La Habana, Cuba

21:00 horas — Puerto Príncipe, Haití

22:00 horas — San Juan, Puerto Rico

22:00 horas — Santo Domingo, República Dominicana

22:00 horas — Caracas, Venezuela

22:00 horas — La Paz, Bolivia

23:00 horas — Buenos Aires, Argentina

23:00 horas — Santiago, Chile

23:00 horas — Asunción, Paraguay

23:00 horas — Brasilia, Brasil

23:00 horas — Montevideo, Uruguay