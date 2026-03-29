La fiebre mundialista no se detiene y Estados Unidos se prepara para albergar un duelo de titanes este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 pm (hora de Bogotá) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT . La selección de Francia llega con el pecho inflado tras derrotar a Brasil, mientras que Colombia busca sacudirse la reciente derrota sufrida ante Croacia en Orlando. Este choque de potencias en el Northwest Stadium de Maryland es mucho más que un simple amistoso; es la oportunidad perfecta para que Néstor Lorenzo ajuste sus fichas ante los actuales subcampeones del mundo. Si te preguntas a qué hora juega y cómo ver Colombia vs. Francia EN VIVO, podrás seguir la transmisión oficial con nuestra guía de los canales de deportes en español y plataformas de streaming autorizadas para no perderte ni un solo detalle del encuentro.

El equipo de Didier Deschamps demostró en Massachusetts que su ofensiva es de temer, especialmente con la velocidad de Kylian Mbappé y la eficacia goleadora de Hugo Ekitike. Tras imponerse a la Canarinha con un sólido 2-1, “Les Bleus” buscan ahora completar su barrida ante los gigantes de la CONMEBOL en esta gira norteamericana. Francia no se guardará nada y saldrá a demostrar por qué es el máximo favorito para la próxima justa mundialista.

Por su parte, los “Cafeteros” vienen de un tropiezo inesperado ante los croatas, lo que rompió una racha positiva que la selección mantenía invicta desde marzo del año pasado. A pesar del gol de Jhon Arias, el equipo colombiano sabe que debe mejorar su solidez defensiva si quiere frenar el vendaval ofensivo que proponen los galos este fin de semana. Este partido amistoso representa una prueba de fuego para que los sudamericanos midan su carácter y resistencia frente a una de las mejores plantillas del planeta.

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Colombia vs. Francia que se jugará este domingo 29 de marzo de 2026 desde el Northwest Stadium de Maryland:

3:00 p.m. - Hora del Este (ET)

2:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

1:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

12:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Colombia vs. Francia está programado para comenzar a partir de las 1:00 pm (Tiempo del Centro) / 3:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

Francia - 8:00 pm

Argentina - 4:00 pm

Brasil - 4:00 pm

Chile - 4:00 pm

Paraguay - 4:00 pm

Uruguay - 4:00 pm

República Dominicana - 3:00 pm

Bolivia - 3:00 pm

Puerto Rico - 3:00 pm

Venezuela - 3:00 pm

Colombia - 2:00 pm

Ecuador - 2:00 pm

Perú - 2:00 pm

¿Qué canal transmite Colombia vs. Francia por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre México y Islandia podrá verse en USA a través de los canales / streaming Telemundo y UNIVERSO.

¿Cómo ver el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde México?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming Claro Sports.

¿Dónde ver el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde Colombia?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y ditu.

¿Qué canales transmiten el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde Francia?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming TF1, TF1+, Molotov y myCANAL.