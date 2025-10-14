El Six Kings Slam 2025 en Riad, un torneo de exhibición valorado en $13.5 millones, presenta un enfrentamiento electrizante en sus cuartos de final entre Taylor Fritz y Alexander Zverev este miércoles 15 de octubre. Este duelo de alto nivel en el ANB Arena inyecta una gran tensión en la atmósfera, atrayendo la atención global. Fritz y Zverev, situados en el top 5 del ranking mundial, llegan con excelentes récords de temporada, listos para un nuevo capítulo en su intensa rivalidad.

El estadounidense Taylor Fritz, actual número 4 del mundo, atraviesa un estado de forma excepcional, con una marca de 41-17 este año, destacando su desempeño en el US Open 2024 y dos títulos en césped. Fritz llega con una ventaja psicológica significativa, habiendo ganado sus últimos cinco enfrentamientos contra el alemán. Esta racha incluye una victoria directa en la final de Stuttgart y otra en la Copa Laver el mes pasado, donde Fritz demostró ser un jugador muy fuerte en canchas duras indoor gracias a su potente servicio y fortaleza mental.

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, también exhibe un sólido registro de 46-17 en la temporada 2025. Aunque Zverev ha tenido reveses recientes ante Fritz, incluyendo la derrota en la final de Stuttgart y la Copa Laver, ha logrado importantes resultados, como alcanzar la semifinal en Beijing y la final del Abierto de Australia. El desafío para Zverev es contrarrestar el servicio de Fritz y recuperar el nivel que lo llevó a las finales de Melbourne y Roma, manteniendo su potente juego bajo la presión de Riad.

El alemán de ascendencia rusa Alexander Zverev, ganador de siete Masters 1000, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2020, del Abierto de Francia en 2024, y del Abierto de Australia en 2025, es el número 3 del mundo| Crédito: @stefanostsitsipas98 / Instagram

¿A qué hora juega Alexander Zverev vs. Taylor Fritz por los cuartos de final del Six Kings Slam 2025?

El partido entre Zverev y Fritz por los cuartos de final del Six Kings Slam 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre a las 11:30 a.m. (Hora de Lima, Perú), 12:30 p.m. ET (Hora del Este de Estados Unidos) y 1:30 p.m. (Hora de Buenos Aires, Argentina) en el ANB Arena de la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El estadounidense Taylor Fritz, que compite como profesional desde los 19 años, es el número 4 del mundo.| Crédito: @taylor_fritz / Instagram

¿Dónde ver Jannik Alexander Zverev vs. Taylor Fritz en vivo por los cuartos de final del Six Kings Slam 2025?

Streaming en USA: Netflix

Netflix Streaming en México y Perú: Netflix

Netflix Streaming en el resto del mundo: Netflix