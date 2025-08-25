Con un triunfo 3-1 sobre Chequia y una derrota por el mismo marcador ante Estados Unidos, la selección femenina de Argentina se juega la clasificación a octavos de final ante su similar de Eslovenia este martes 26 de agosto por la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Tailandia. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de argentinas y eslovenas? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Argentina lleva un triunfo (3-1 sobre Chequia) y una derrota (3-1 ante Estados Unidos) en el Mundial de Vóley 2025. | Crédito: @Voley_FeVA / X

Tras la conclusión de la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada uno de los ocho grupos pasarán a la fase eliminatoria, que comenzará con los octavos de final del 29 de agosto al 1 de septiembre. Los cuartos de final se celebrarán los días 3 y 4 de septiembre, seguidos de las semifinales el 6 de septiembre. El torneo culminará el 7 de septiembre con el partido por la medalla de bronce a las 15:30 hrs (08:30 UTC), seguido de la final por la medalla de oro a las 19:30 (12:30 UTC) en Bangkok, donde se coronarán a las próximas campeonas mundiales.

Con voleibol de primer nivel y un ambiente electrizante en cuatro emblemáticas ciudades tailandesas como Bangkok, Phuket, Chiang Mai y Nakhon Ratchasima, la edición 2025 del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de la FIVB, el primero que se celebra en el sudeste asiático, promete ser una edición histórica del principal evento de este deporte y todos los partidos se podrán disfrutar en directo por VBTV (requiere subscripción).

Eslovenia lleva dos derrotas (3-1 ante Estados Unidos y 3-2 ante Chequia) en el Mundial de Vóley 2025. | Crédito: @slovolley / X

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Eslovenia por el Mundial de Vóley 2025?

PAÍSES HORA CANAL TV / STREAMING Argentina 6:00 am VBTV México 3:00 am VBTV Estados Unidos 5am ET / 2am PT VBTV Honduras 3:00 am VBTV El Salvador 3:00 am VBTV Nicaragua 3:00 am VBTV Costa Rica 3:00 am VBTV Guatemala 3:00 am VBTV Panamá 4:00 am VBTV República Dominicana 5:00 am VBTV Purto Rico 5:00 am VBTV