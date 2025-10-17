El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y el italiano Jannik Sinner, segundo del ranking ATP, se enfrentarán este sábado 18 de octubre en la final de la Six Kings Slam 2025, programada en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, en un duelo que concentra todas las miradas del tenis mundial. Consulta aquí el horario exacto en tu país y cómo ver la transmisión oficial del partido decisivo.​

En España, Italia, Alemania y Francia, el choque Alcaraz–Sinner está previsto a partir de las 18:00; en Reino Unido y Portugal comenzará desde las 17:00, en una franja pensada para el prime time europeo de fin de semana. La organización sitúa el arranque de la final tras el encuentro por el tercer puesto, manteniendo la ventana nocturna en Riad.​

En Estados Unidos, la cita será a las 12:00 p. m. ET en Florida y Nueva York, con las 10:00 a. m. CT para Texas y las 9:00 a. m. PT para California, acomodando la señal al bloque de mediodía en la Costa Este y a la mañana en la Costa Oeste. En México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, el inicio está fijado para las 10:00.​

En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el partido se verá a las 11:00, mientras que en Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Cuba arrancará a las 12:00, alineando el horario con el tramo central del día en el Caribe y parte de Sudamérica.​

En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el primer saque se proyecta para las 13:00, ideal para el mediodía del Cono Sur con máxima audiencia deportiva de fin de semana. La expectativa es total tras una semana que reunió a seis figuras en formato de exhibición de alto impacto.​

La transmisión oficial de la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será exclusiva por Netflix en todos los países, accesible con suscripción activa y disponible en dispositivos compatibles sin costos adicionales por evento. No habrá emisión por TV abierta ni otras plataformas deportivas.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 18:00 Netflix Italia 18:00 Netflix Alemania 18:00 Netflix Francia 18:00 Netflix Reino Unido 17:00 Netflix Estados Unidos (California, Washington y Nevada) 9 am PT Netflix Estados Unidos (Montaña) 10 am MT Netflix Estados Unidos (Texas) 11 am CT Netflix Estados Unidos (Florida, Nueva York y Nueva Jersey) 12 pm ET Netflix México 10:00 Netflix Costa Rica 10:00 Netflix El Salvador 10:00 Netflix Nicaragua 10:00 Netflix Guatemala 10:00 Netflix Honduras 10:00 Netflix Perú 11:00 Netflix Ecuador 11:00 Netflix Panamá 11:00 Netflix Puerto Rico 12:00 Netflix Rep. Dominicana 12:00 Netflix Bolivia 12:00 Netflix Canadá 12:00 Netflix Cuba 12:00 Netflix Venezuela 12:00 Netflix Argentina 13:00 Netflix Brasil 13:00 Netflix Chile 13:00 Netflix Paraguay 13:00 Netflix Uruguay 13:00 Netflix