China vs. República Dominicana juegan este miércoles 27 de agosto por la última jornada de la fase de grupos (Pool F) del Mundial Femenino de Voleibol 2025 en Tailandia. El encuentro se disputará en Chiang Mai con una franja de partido especialmente marcada para los equipos cabeza de serie, y los fanáticos ya están atentos a los horarios y canales disponibles para seguirlo en vivo.

Horarios del partido

Hora local (Tailandia, UTC+7): 19:30

Perú / Colombia / Ecuador / República Dominicana: 7:30 a.m. (UTC–5)

España (CEST UTC+2): 2:30 p.m.

México (CDMX, UTC–5 en verano): 7:30 a.m.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La plataforma VBTV, servicio oficial de Volleyball World, ofrece cobertura del Mundial por streaming en todo el mundo. Requiere suscripción.

En Estados Unidos, todos los partidos del Mundial -incluyendo encuentros de selecciones- son transmitidos por CBS Sports y Big Ten Network, gracias a un acuerdo con Volleyball World.

Otros canales asociados en América Latina, Europa y sus respectivos países varían según acuerdos con Volleyball World y distribuidores locales.

China vs. República Dominicana: ficha del partido

Elemento Detalles Fecha Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora (Perú / RD / Colombia) 7:30 a.m. Hora (España) 2:30 p.m. Streaming oficial VBTV (servicio de pago) TV en EE.UU. CBS Sports, Big Ten Network Plataformas de datos Sofascore, Volleyball World