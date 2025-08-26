El Mundial de Vóley Femenino 2025 continúa regalando emociones, y uno de los duelos más esperados de la jornada es el que protagonizarán Colombia y México, dos selecciones que llegan con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

Fecha y hora del partido

El encuentro entre Colombia vs. México se disputará este miércoles 27 de agosto de 2025, en el marco de la fase de grupos del certamen. El pitazo inicial está programado para las 6:30 p.m. (hora de Colombia y México).

Dónde ver EN VIVO el partido Colombia vs México por el Mundial de Vóley

Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de las señales deportivas oficiales:

Colombia: Caracol Televisión y Win Sports.

Caracol Televisión y Win Sports. México: TUDN y Canal 5.

TUDN y Canal 5. Streaming internacional: Voley World TV y Star+.

Lo que está en juego

Colombia llega a este compromiso con la motivación de sus últimas actuaciones en torneos sudamericanos, mientras que México buscará aprovechar su buen presente en la Liga de Naciones para dar la sorpresa. Ambos equipos saben que una victoria puede ser clave para soñar con clasificar a la siguiente ronda.

La expectativa es alta, ya que este enfrentamiento no solo mide fuerzas en la cancha, sino que también representa un duelo directo entre dos selecciones con proyectos en crecimiento dentro del vóley internacional.

Colombia vs. México, Mundial de Vóley 2025

Fecha: 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 Hora: 6:30 p.m. (COL/MEX)

6:30 p.m. (COL/MEX) TV: Caracol TV, Win Sports, TUDN, Canal 5

Caracol TV, Win Sports, TUDN, Canal 5 Streaming: Voley World TV, Star+