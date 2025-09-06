Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se preparan para un emocionante duelo en la final del US Open de 2025, el tercer enfrentamiento consecutivo en una final de Grand Slam este año. Con el codiciado título en juego y el puesto de número 1 del ranking mundial, el partido promete ser el clímax de una rivalidad que ha definido la temporada. El italiano, el actual campeón y número 1 del mundo, buscará su segundo título del US Open, mientras que el español, ansioso por la revancha, intentará conseguir su segundo trofeo en Nueva York y recuperar el liderato del ranking.

El enfrentamiento, programado para el domingo 7 de septiembre en el icónico estadio Arthur Ashe, será la culminación de una serie de duelos épicos. Alcaraz lidera el historial con un récord de 9-5 en su rivalidad. Además, el español busca su sexto título de Grand Slam, mientras que Sinner va por el quinto. Los dos jóvenes han acaparado los últimos siete títulos de Grand Slam, lo que subraya su dominio absoluto en el tenis masculino y consolida su estatus como la nueva gran rivalidad del deporte.

El español Carlos Alcaraz reacciona tras anotar un punto ante el serbio Novak Djokovic durante su partido de semifinales de tenis individual masculino en el día trece del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 5 de septiembre de 2025. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿A qué hora juegan Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz en la final del US Open 2025?

El partido entre Sinner y Alcaraz por la final de individual masculino del US Open 2025 se disputará en la cancha central del US Open. El enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 11:00 a.m. (Hora de Lima, Perú), 12:00 p.m. ET (Hora del Este de Estados Unidos) y 1:00 p.m. (Hora de Buenos Aires, Argentina) en el Arthur Ashe Stadium, situado en el Flushing Meadows-Corona Park, en Queens, Nueva York.

Jannik Sinner, primer clasificado y actual campeón, se enfrentó a Felix Auger Aliassime en el otro partido de semifinales y se medirá en la final del US Open 2025 al español Carlos Alcaraz. | Crédito: usopen.com

¿Dónde ver Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz en vivo por la final del US Open 2025?

Estados Unidos (TV): ABC, Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+)

ABC, Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+) Perú (TV): ESPN

ESPN Streaming en USA: ESPN+ y Fubo

ESPN+ y Fubo Streaming en México y Perú: Disney+

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras nuevamente en una final, esta vez en la de individual masculino del US Open 2025 este domingo 7 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de la Ciudad de Nueva York. | Crédito: Ronie Bautista / GEC