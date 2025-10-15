El esperado duelo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se disputa este jueves 16 de octubre por las semifinales del Six Kings Slam 2025, el torneo de exhibición que reúne a las principales figuras del tenis mundial en Riad, Arabia Saudí. El encuentro tendrá lugar en el ANB Arena, escenario que ya vibró con la victoria del estadounidense sobre Alexander Zverev en la ronda inicial.

El tenista murciano llega a este compromiso tras ausentarse del Masters 1000 de Shanghái por lesión, pero con la confianza intacta luego de coronarse campeón en Tokio, donde precisamente venció a Fritz por un doble 6-4. Ahora, buscará repetir ese resultado para meterse en la gran final del torneo saudí, que celebra su segunda edición con formato reducido y acceso directo para las principales estrellas del circuito ATP.

Por su parte, Taylor Fritz, número 4 del mundo, intentará cobrarse la revancha ante el número uno del ranking. Su victoria sobre Zverev lo colocó frente al rival más temido del certamen, en un choque que promete espectáculo y potencia desde el fondo de la pista.

Horarios del partido Taylor Fritz vs. Carlos Alcaraz

País / Región Hora local Estados Unidos (ET) 8:00 a.m. México / Centroamérica 6:00 a.m. Colombia / Perú / Ecuador 7:00 a.m. Chile / Venezuela / Bolivia 8:00 a.m. Argentina / Uruguay 9:00 a.m. España (peninsular) 14:00 p.m. Islas Canarias 13:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Alcaraz vs. Fritz?

El duelo Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por las semifinales del Six Kings Slam 2025 se podrá ver EN VIVO y en exclusiva por Netflix, plataforma que adquirió los derechos oficiales del torneo celebrado en Arabia Saudí.

Netflix transmitirá no solo este enfrentamiento, sino también las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final del sábado 18 de octubre. Los suscriptores podrán disfrutar de la cobertura completa desde cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

Netflix transmite en exclusiva el Six Kings Slam 2025, ofreciendo por primera vez un torneo de tenis en vivo con producción internacional y acceso global para sus suscriptores. (Foto: NETFLIX)