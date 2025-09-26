Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: Twitter)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

se enfrentan este sábado 27 de septiembre en una nueva edición del derbi madrileño por LaLiga 2025-26. El partido se disputará en el Estadio Metropolitano y llega cargado de tensión y expectativas: los colchoneros necesitan un triunfo para enderezar su mal inicio de temporada, mientras que los merengues llegan como líderes invictos tras seis jornadas. Con Mbappé en racha goleadora y el equipo de Diego Simeone obligado a reaccionar, el choque promete ser uno de los más vibrantes del calendario español.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2025?

  • España: 16:15
  • México (CDMX): 8:15
  • Estados Unidos (ET): 10:15
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: AFP)
¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid hoy en España, México y USA?

  • España (TV): DAZN
  • México (TV): Sky Sports
  • Estados Unidos (TV): ESPN Deportes en DirecTV

Streaming online

  • España: DAZN
  • México: Izzi Go
  • Estados Unidos: Fubo (prueba gratuita), ESPN

Alineaciones probables del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2025-26

Atlético de Madrid:Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)
