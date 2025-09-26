El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este sábado 27 de septiembre en una nueva edición del derbi madrileño por LaLiga 2025-26. El partido se disputará en el Estadio Metropolitano y llega cargado de tensión y expectativas: los colchoneros necesitan un triunfo para enderezar su mal inicio de temporada, mientras que los merengues llegan como líderes invictos tras seis jornadas. Con Mbappé en racha goleadora y el equipo de Diego Simeone obligado a reaccionar, el choque promete ser uno de los más vibrantes del calendario español.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2025?

España: 16:15

16:15 México (CDMX): 8:15

8:15 Estados Unidos (ET): 10:15

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid hoy en España, México y USA?

España (TV): DAZN

DAZN México (TV): Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos (TV): ESPN Deportes en DirecTV

Streaming online

España: DAZN

DAZN México: Izzi Go

Izzi Go Estados Unidos: Fubo (prueba gratuita), ESPN

Alineaciones probables del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2025-26

Atlético de Madrid:Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.

