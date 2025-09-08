La Selección de Venezuela busca vencer a Colombia para asegurar el repechaje en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol 2026 para mantener vivo el sueño de una histórica clasificación a su primer Mundial de fútbol. El encuentra se dará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el partido de la Vinotinto? A continuación, los horarios, los canales de TV abierta y las plataformas de streaming con cobertura en territorio nacional y en otros países del mundo.

En Venezuela, la choque de la Vinotinto frente a Colombia se verá en señal abierta por Televen, con TVES sumando ventana de TV nacional para la jornada; medios locales han ratificado ambos canales junto con el horario de las 19:30 en Maturín para un choque que define la plaza de repechaje sudamericano. También habrá una transmisión especial a cargo de Venevisión y Venevisión Play.

En Colombia, el partido de la Tricolor ante la Vinotinto se transmite por Caracol TV y RCN Televisión, tal como informan las programaciones y avances de la fecha 18. Ambas señales ofrecen producción propia y cobertura nacional, con inicio a las 18:30 en horario de Bogotá.

A partir de las 18:30 horas de Lima, en Perú, la emisión del Venezuela vs. Colombia está confirmada por GOLPERÚ (canales 14 y 714 HD de Movistar) y el servicios streaming por Movistar Play en exclusiva para sus suscriptores.

En Chile, el partido se podrá ver el Venezuela-Colombia por Chilevisión en TV abierta y gratis, y también vía streaming en la señal En Vivo de chilevision.cl y la app MiCHV. También por ESPN y Disney Plus Premium.

Por otro lado, en Bolivia, el juego de Venezuela y Colombia será televisado por TiGo Sports, ESPN y Disney Plus Premium.

Si te encuentras en Florida, California, Nueva York, Washington, Pensilvania, Nueva Jersey, Illinois, Míchigan o Texas y quieres ver el canal del juego de la Vinotinto contra Colombia, déjame decirte que la plataforma Fanatiz realizará la transmisión en PPV para los ciudadanos latinos en Estados Unidos. También para Puerto Rico y Canadá. Aún falta confirmación de Telemundo, señal que suele transmitir los partidos de las Eliminatorias Conmebol.

En México, aún por confirmar, se espera que ViX Plus ofrezca la cobertura del Venezuela-Colombia.

En el caso de España, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 y Vamos televisaran el juego entre Venezuela y Colombia.

En otros países del mundo será necesario contratar una VPN, que sea legal y segura, para poder ver este partido de las Eliminatorias Conmebol 2026.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 6:30 pm ET / 3:30 pm PT Fanatiz USA Venezuela 18:30 Televen, TVes, Venevisión y Venevisión Play Colombia 17:30 GOL Caracol TV y RCN Televisión Perú 17:30 GOL Perú y Movistar Play Ecuador 17:30 El Canal del Fútbol Bolivia 18:30 Tigo Sports y Disney Plus Premium Canadá 18:30 Fanatiz Canadá Puerto Rico 18:30 Fanatiz USA Chile 19:30 Chilevisión y Disney Plus Premium Argentina 19:30 DIRECTV Sports España 00:30 (10/09) Movistar Liga de Campeones 3, Vamos y Movistar Play Costa Rica 16:30 Sin confirmar; opción de VPN México 16:30 Sin confirmar; opción de VPN Honduras 16:30 Sin confirmar; opción de VPN Nicaragua 16:30 Sin confirmar; opción de VPN El Salvador 16:30 Sin confirmar; opción de VPN Guatemala 16:30 Sin confirmar; opción de VPN Panamá 17:30 Sin confirmar; opción de VPN Cuba 18:30 Sin confirmar; opción de VPN Rep. Dominicana 18:30 Sin confirmar; opción de VPN Brasil 19:30 Sin confirmar; opción de VPN Uruguay 19:30 Sin confirmar; opción de VPN Paraguay 19:30 Sin confirmar; opción de VPN Reino Unido 23:30 Sin confirmar; opción de VPN Alemania 00:30 (10/09) Sin confirmar; opción de VPN Francia 00:30 (10/09) Sin confirmar; opción de VPN Italia 00:30 (10/09) Sin confirmar; opción de VPN