Bélgica y Senegal se enfrentan hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Seattle (Lumen Field), Washington, Estados Unidos. Un duelo de fuerzas parejas, donde cada equipo tiene una línea futbolística muy marcada. El conjunto europeo tiene en Kevin De Bruyne a su principal figura. Mientras, en los ‘Leones’, Sadio Mané es el baluarte.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal en Estados Unidos?

Revisa el horario del partido entre Bélgica contra Senegal según tu localidad en los Estados Unidos.

Zona horaria (Localidad) Hora Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Vancouver) 13:00 horas Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Calgary) 14:00 horas Tiempo del Centro (CT) (Dallas, Chicago) 16:00 horas Tiempo del Este (ET) (Miami, Nueva York, Toronto) 17:00 horas

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal en México?

El partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026 se realizará a las 14:00 horas en México. Este compromiso promete estar plasmado de emociones desde principio a fin.

El Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Canales TV de EE.UU. que transmiten el Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026?

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Bélgica vs. Senegal EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de señal Canal/Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta/cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

¿Dónde ver Bélgica vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO en España y México?

En México, el duelo entre Bélgica vs. Senegal será transmitido EN VIVO por ViX. Ingresa a la plataforma para que puedas seguir todas las emociones de este compromiso que promete cautivar de principio a fin.

En España, el partido entre Brasil y Japón será televisado EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.