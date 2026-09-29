Conoce la hora por país, canales de TV y dónde seguir el partido entre Estados Unidos vs. Chile EN VIVO y EN DIRECTO por fecha FIFA. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce la hora por país, canales de TV y dónde seguir el partido entre Estados Unidos vs. Chile EN VIVO y EN DIRECTO por fecha FIFA. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

La Roja afronta un nuevo desafío en su gira internacional por Norteamérica: este martes 29 de septiembre Chile se mide ante Estados Unidos el Energizer Park de St. Louis, Misuri, con la misión de reaccionar tras la ajustada derrota 1-0 frente a Canadá. El partido será una prueba exigente, que buscará recuperar confianza, corregir errores y mostrar una mejor versión ante uno de los rivales más competitivos de la Concacaf. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los horarios por país para seguir la cobertura por amistoso internacional fecha FIFA 2026.

¿A qué hora juega Estados Unidos-Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA?

Estados Unidos recibe a Chile este martes 29 de septiembre en un amistoso internacional de la fecha FIFA. El encuentro se juega a las 19:00 en Perú, 20:00 ET de Estados Unidos y 21:00 en Chile, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

País o regiónHora localTVStreaming online
Estados Unidos (inglés)20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PTTNT, truTVHBO Max
Estados Unidos (español)20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PTUniversoPeacock
Chile21:00MegaMegaGO
Perú19:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
Colombia19:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
Ecuador19:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
México18:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
Argentina21:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
Uruguay21:00Sin señal de TV confirmadaDisney+
Resto de SudaméricaSegún huso horarioSin señal de TV confirmadaDisney+

La transmisión para Estados Unidos está confirmada oficialmente por U.S. Soccer: TNT, truTV y HBO Max en inglés; Universo y Peacock en español. Para Chile, Mega emitirá el partido por señal abierta y MegaGO ofrecerá la señal digital, incluida una opción 4K HDR con estadísticas avanzadas. La disponibilidad de Disney+ en México y Sudamérica figura en las guías regionales publicadas para el encuentro.

¿En qué canal transmite Estados Unidos-Chile EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Estados Unidos vs. Chile se juega este martes 29 de septiembre, a las 7:00 p. m. en Perú, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri. La señal disponible cambia según el país: en Chile va por Mega y MegaGO; en Estados Unidos, por TNT, truTV, Universo, HBO Max y Peacock.

País / regiónTV en vivoStreaming onlineIdioma
PerúNo hay señal local oficial confirmada en las fuentes revisadasDisney+ para Sudamérica, según reportes regionalesEspañol
ChileMega; también Mega 2MegaGOEspañol
Estados Unidos – EsteTNT, truTV y UniversoHBO Max y PeacockInglés / español
Estados Unidos – CentroTNT, truTV y UniversoHBO Max y PeacockInglés / español
Estados Unidos – PacíficoTNT, truTV y UniversoHBO Max y PeacockInglés / español

Alineaciones posibles de Estados Unidos y Chile

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Brereton Díaz.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC