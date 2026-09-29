La Roja afronta un nuevo desafío en su gira internacional por Norteamérica: este martes 29 de septiembre Chile se mide ante Estados Unidos el Energizer Park de St. Louis, Misuri , con la misión de reaccionar tras la ajustada derrota 1-0 frente a Canadá. El partido será una prueba exigente, que buscará recuperar confianza, corregir errores y mostrar una mejor versión ante uno de los rivales más competitivos de la Concacaf. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los horarios por país para seguir la cobertura por amistoso internacional fecha FIFA 2026.

¿A qué hora juega Estados Unidos-Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA?

Estados Unidos recibe a Chile este martes 29 de septiembre en un amistoso internacional de la fecha FIFA. El encuentro se juega a las 19:00 en Perú, 20:00 ET de Estados Unidos y 21:00 en Chile, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

País o región Hora local TV Streaming online Estados Unidos (inglés) 20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PT TNT, truTV HBO Max Estados Unidos (español) 20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PT Universo Peacock Chile 21:00 Mega MegaGO Perú 19:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ Colombia 19:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ Ecuador 19:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ México 18:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ Argentina 21:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ Uruguay 21:00 Sin señal de TV confirmada Disney+ Resto de Sudamérica Según huso horario Sin señal de TV confirmada Disney+

La transmisión para Estados Unidos está confirmada oficialmente por U.S. Soccer: TNT, truTV y HBO Max en inglés; Universo y Peacock en español. Para Chile, Mega emitirá el partido por señal abierta y MegaGO ofrecerá la señal digital, incluida una opción 4K HDR con estadísticas avanzadas. La disponibilidad de Disney+ en México y Sudamérica figura en las guías regionales publicadas para el encuentro.

¿En qué canal transmite Estados Unidos-Chile EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Estados Unidos vs. Chile se juega este martes 29 de septiembre, a las 7:00 p. m. en Perú, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri. La señal disponible cambia según el país: en Chile va por Mega y MegaGO; en Estados Unidos, por TNT, truTV, Universo, HBO Max y Peacock.

País / región TV en vivo Streaming online Idioma Perú No hay señal local oficial confirmada en las fuentes revisadas Disney+ para Sudamérica, según reportes regionales Español Chile Mega; también Mega 2 MegaGO Español Estados Unidos – Este TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español Estados Unidos – Centro TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español Estados Unidos – Pacífico TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español

Alineaciones posibles de Estados Unidos y Chile

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Brereton Díaz.