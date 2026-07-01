La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un atractivo duelo entre Inglaterra y RD Congo, dos selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en un partido que promete intensidad de principio a fin. Los ingleses parten como favoritos, pero el conjunto africano llega dispuesto a sorprender en esta histórica fase del torneo.
Si estás en Estados Unidos, México o cualquier otro país y no quieres perderte el encuentro, aquí te contamos a qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy, además de los canales de TV y plataformas online donde podrás seguir la transmisión EN VIVO.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy?
El partido entre Inglaterra y RD Congo se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. (ET de Estados Unidos) y 10:00 a.m. (CDMX).
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a.m.
|México (CDMX)
|10:00 a.m.
|Costa Rica
|10:00 a.m.
|Guatemala
|10:00 a.m.
|El Salvador
|10:00 a.m.
|Honduras
|10:00 a.m.
|Nicaragua
|10:00 a.m.
|Colombia
|11:00 a.m.
|Ecuador
|11:00 a.m.
|Perú
|11:00 a.m.
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Chile
|12:00 p.m.
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Uruguay
|1:00 p.m.
|Argentina
|1:00 p.m.
|Brasil
|1:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
¿Qué canal transmite Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por país?
La transmisión del partido variará según el país. Estas son las principales opciones para verlo en televisión y vía streaming:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, FOX Sports (según operador)
|Peacock, FOX Sports App, Fubo
|México
|Sin confirmación oficial
|ViX Premium
|Argentina
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|España
|Sin confirmación oficial
|DAZN