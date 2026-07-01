Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un atractivo duelo entre Inglaterra y RD Congo, dos selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en un partido que promete intensidad de principio a fin. Los ingleses parten como favoritos, pero el conjunto africano llega dispuesto a sorprender en esta histórica fase del torneo.

Si estás en Estados Unidos, México o cualquier otro país y no quieres perderte el encuentro, aquí te contamos a qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy, además de los canales de TV y plataformas online donde podrás seguir la transmisión EN VIVO.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy?

El partido entre Inglaterra y RD Congo se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. (ET de Estados Unidos) y 10:00 a.m. (CDMX).

PaísHora
Estados Unidos (ET)12:00 p.m.
Estados Unidos (PT)9:00 a.m.
México (CDMX)10:00 a.m.
Costa Rica10:00 a.m.
Guatemala10:00 a.m.
El Salvador10:00 a.m.
Honduras10:00 a.m.
Nicaragua10:00 a.m.
Colombia11:00 a.m.
Ecuador11:00 a.m.
Perú11:00 a.m.
Bolivia12:00 p.m.
Venezuela12:00 p.m.
Chile12:00 p.m.
Paraguay1:00 p.m.
Uruguay1:00 p.m.
Argentina1:00 p.m.
Brasil1:00 p.m.
España6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por país?

La transmisión del partido variará según el país. Estas son las principales opciones para verlo en televisión y vía streaming:

PaísCanal de TVStreaming
Estados UnidosTelemundo, Universo, FOX Sports (según operador)Peacock, FOX Sports App, Fubo
MéxicoSin confirmación oficialViX Premium
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
PerúDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
BoliviaTigo SportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
EspañaSin confirmación oficialDAZN

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