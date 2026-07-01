La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un atractivo duelo entre Inglaterra y RD Congo, dos selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en un partido que promete intensidad de principio a fin. Los ingleses parten como favoritos, pero el conjunto africano llega dispuesto a sorprender en esta histórica fase del torneo.

Si estás en Estados Unidos, México o cualquier otro país y no quieres perderte el encuentro, aquí te contamos a qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy, además de los canales de TV y plataformas online donde podrás seguir la transmisión EN VIVO.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo hoy?

El partido entre Inglaterra y RD Congo se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. (ET de Estados Unidos) y 10:00 a.m. (CDMX).

País Hora Estados Unidos (ET) 12:00 p.m. Estados Unidos (PT) 9:00 a.m. México (CDMX) 10:00 a.m. Costa Rica 10:00 a.m. Guatemala 10:00 a.m. El Salvador 10:00 a.m. Honduras 10:00 a.m. Nicaragua 10:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Bolivia 12:00 p.m. Venezuela 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Brasil 1:00 p.m. España 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por país?

La transmisión del partido variará según el país. Estas son las principales opciones para verlo en televisión y vía streaming: