Todo listo para vivir la definición de la primera llave de los cuartos de final de la Liga MX. El Torneo Apertura 2026 conocerá a su primer semifinalista, cuando Atlas reciba a Toluca EN VIVO desde el Estadio Jalisco, donde los rojinegros buscarán remontar el 2-0 que obtuvo Toluca en el juego de ida. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión de este enfrentamiento.

¿Qué canal de TV Abierta transmite Atlas vs. Toluca vuelta por cuartos de final del Apertura 2026?

El partido de vuelta entre Atlas vs. Toluca, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se podrá ver EN VIVO por Canal 5 en televisión abierta. Esta será la única señal gratuita que transmitirá el encuentro en todo México.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Toluca vuelta EN VIVO por Apertura 2026?

La transmisión del juego de Atlas vs. Toluca vuelta por cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se podrá ver EN VIVO será a través de Canal 5 y TUDN. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de TUDN USA.

Canal TV México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Canal TV USA: TUDN USA

¿A qué hora juega Atlas vs. Toluca vuelta por cuartos de final del Apertura 2026?

Sigue el partido de vuelta entre Atlas vs. Toluca por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 28 de noviembre, a partir de las 19:00 horas del centro de México. En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto desde las 8:00 p.m. (Tiempo del Este). El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco.

Hora, TV y dónde ver Atlas vs. Toluca vuelta por cuartos de final del Apertura 2026

Partido: Atlas vs. Toluca vuelta, cuartos de final del Apertura 2026

Atlas vs. Toluca vuelta, cuartos de final del Apertura 2026 Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Hora: 19:00 hora Tiempo Centro de México / 8:00 p.m. Tiempo del Este

19:00 hora Tiempo Centro de México / 8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Canal TV Estados Unidos: TUDN USA