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¿El partido de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Jornada 17 del Apertura 2026 se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es NO. Este enfrentamiento de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul será transmitido en señal de streaming por Amazon Prime Video, para mala noticia de todos los aficionados de ambos equipos que deberán tener esta señal para poder seguir el minuto a minuto desde el Estadio Akron.

¿Qué canal transmite y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX?

La transmisión del juego de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO será a través de Amazon Prime Video. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de Telemundo y Universo.

Canal TV México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Canal TV USA: Telemundo y Universo

Horarios Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Jornada 17 de la Liga MX 2026

Mira el inicio del partido de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul este domingo 22 de noviembre desde las 5:07 p.m. Centro de México, en lo que será el duelo más atractivo de esta Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue el minuto a minuto, además, a partir de las 6:07 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Domingo 22 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara

Estadio Akron de Guadalajara Hora: 17:07 hora Tiempo Centro de México / 6:07 p.m. Tiempo del Este

17:07 hora Tiempo Centro de México / 6:07 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Amazon Prime Video