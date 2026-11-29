El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre Chivas de Guadalajara y Pachuca se disputará este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. En este encuentro decisivo se definirá a uno de los semifinalistas del campeonato. El conjunto rojiblanco quedó líder general de la fase regular; gracias a ello cuenta con la ventaja deportiva a su favor, lo que significa que cualquier empate en el marcador global le bastará para avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Pachuca?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre Chivas de Guadalajara y Pachuca se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron, a partir de las 19:07 horas (centro de México).

País Hora de inicio del partido México, Estados Unidos (Pacífico - PT) 17:07 h (5:07 p. m.) México (Pacífico: Hermosillo, Mazatlán), Estados Unidos (Montaña - MT) 18:07 h (6:07 p. m.) México (Centro: CDMX, Guadalajara, Monterrey), Estados Unidos (Centro - CT), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 19:07 h (7:07 p. m.) Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México (Sureste: Cancún), Estados Unidos (Este - ET) 20:07 h (8:07 p. m.) Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico 21:07 h (9:07 p. m.) Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay 22:07 h (10:07 p. m.) España (peninsular) 02:07 h (lunes 30 de noviembre)

¿En qué canal ver EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. Pachuca por la Liguilla?

La transmisión en vivo del partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Chivas de Guadalajara y Pachuca —programado para el domingo 29 de noviembre a las 20:07 h (PET) / 19:07 h (centro de México) en el Estadio Akron— estará disponible a través de Amazon Prime Video (streaming).

País TV Streaming México Sin transmisión por TV abierta ni de paga Amazon Prime Video (exclusivo) Estados Unidos Telemundo Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y Fubo Sudamérica (incluye Perú) y Centroamérica Sin señal de TV confirmada Chivas TV (sujeto a disponibilidad regional) España Sin señal de TV confirmada OneFootball PPV (sujeto a disponibilidad)

En México: Al ser partido de local del Guadalajara, los derechos pertenecen en exclusiva a Amazon Prime Video, por lo que no se emitirá en televisión abierta (Canal 5 ni Azteca 7) ni en cable tradicional.

En Estados Unidos: La cobertura en español corre a cargo de Telemundo por señal televisiva y de Peacock en formato digital.