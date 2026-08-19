Tras el contundente resultado conseguido en Cusco, Cienciano y Botafogo vuelven a encontrarse para definir al equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño parte con una amplia ventaja después de imponerse por 6-1 en el partido de ida, pero el cuadro cusqueño buscará protagonizar una remontada en el segundo capítulo de esta serie de octavos de final. El encuentro se disputará este jueves 20 de agosto, desde las 7:30 p.m. de Perú y Colombia (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT), en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido de la Copa Sudamericana? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV, según el país donde te encuentres.
En Perú, el partido entre Cienciano y Botafogo podrá seguirse por ESPN 3, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en Disney+ Premium. La señal también estará disponible para distintos países de Sudamérica a través de las plataformas de ESPN y Disney+.
Para los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la transmisión del duelo estará a cargo de ESPN, con sus diferentes señales regionales, y Disney+ Premium ofrecerá el partido vía streaming. En Brasil, los derechos corresponden a Paramount+, plataforma que transmitirá el encuentro entre Botafogo y Cienciano.
En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. La señal también estará disponible mediante beIN SPORTS CONNECT, mientras que fuboTV aparece como una de las alternativas de streaming para acceder a la transmisión.
Para Canadá, el encuentro podrá verse a través de beIN SPORTS Canada, además de las opciones digitales de beIN SPORTS CONNECT, fuboTV y Fanatiz.
En España, Italia, Alemania y Francia, conviene hacer una precisión: los derechos internacionales de la Copa Sudamericana no tienen una distribución uniforme en estos mercados. Alemania aparece asociada a Sportdigital FUSSBALL, pero no recomendaría presentar España, Italia o Francia con un canal específico hasta contar con confirmación de la señal para este partido.
¿A qué hora juega y en qué canal transmite Cienciano vs. Botafogo hoy por la Copa Sudamericana 2026?
|País o región
|Horario
|Canal / señal
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|—
|Paramount+
|México
|7:30 p.m.
|—
|Disney+ Premium
|Estados Unidos (ET)
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español
|beIN SPORTS CONNECT / fuboTV
|Estados Unidos (CT)
|7:30 p.m.
|beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español
|beIN SPORTS CONNECT / fuboTV
|Estados Unidos (MT)
|6:30 p.m.
|beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español
|beIN SPORTS CONNECT / fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|5:30 p.m.
|beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español
|beIN SPORTS CONNECT / fuboTV
|Canadá
|8:30 p.m. ET
|beIN SPORTS Canada
|beIN SPORTS CONNECT / fuboTV / Fanatiz
|España
|2:30 a.m. (viernes 21)
|—
|—
|Italia
|2:30 a.m. (viernes 21)
|—
|—
|Alemania
|2:30 a.m. (viernes 21)
|Sportdigital FUSSBALL*
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|Francia
|2:30 a.m. (viernes 21)
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