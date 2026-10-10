Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
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En el Estadio Banorte, Club América y Monterrey medirán fuerzas este sábado 10 de octubre por la Jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Monterrey en distintos países del mundo?

Para que veas el juego Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 11:10 pm                                 
  • Estados Unidos (CT): 10:10 pm
  • Estados Unidos (MT): 9:10 pm
  • Estados Unidos (PT): 8:10 pm
  • México (CDMX): 9:10 pm
  • España: 5:10 am del domingo 11 de octubre
  • Puerto Rico: 11:10 pm         
  • Panamá: 10:10 pm                   
  • Costa Rica: 9:10 pm
  • República Dominicana: 11:10 pm
  • El Salvador: 9:10 pm               
  • Guatemala: 9:10 pm
  • Honduras: 9:10 pm
  • Nicaragua: 9:10 pm
  • Argentina: 12:10 am del domingo 11 de octubre
  • Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 11 de octubre
  • Uruguay: 12:10 am del domingo 11 de octubre
  • Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 11 de octubre
  • Paraguay: 12:10 am del domingo 11 de octubre
  • Bolivia: 11:10 pm
  • Venezuela: 11:10 pm
  • Ecuador: 10:10 pm
  • Perú: 10:10 pm
  • Colombia: 10:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Monterrey?

Este sábado 10 de octubre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX, CBS Sports Golazo
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México, Layvtime
  • Brasil: SportyNet
  • Costa Rica: TUDN
  • El Salvador: TUDN
  • Guatemala: TUDN
  • Honduras: TUDN
  • Panamá: TUDN
  • Puerto Rico: ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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