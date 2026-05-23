Club América y Washington Spirit disputarán este sábado 23 de mayo la final de la W Champions Cup 2026 en el Estadio Hidalgo de Pachuca. El partido comenzará a las 19:30 horas del centro de México (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) y coronará al nuevo campeón de la Concachampions Femenil. Si quieres saber a qué hora empieza y dónde ver la transmisión en vivo, aquí te contamos qué canales y plataformas lo emitirán.

En México, la final entre Club América y Washington Spirit podrá verse a través de ESPN y Disney+ Premium. La transmisión también estará disponible en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica mediante las señales ESPN Norte, ESPN Caribbean y ESPN Sur, todas incluidas dentro de Disney+ Premium según la región.

Para Estados Unidos, el encuentro será transmitido en vivo por CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select y Paramount+, además de las plataformas fuboTV y ESPN App, con cobertura tanto en inglés como en español.

Cabe mencionar que el canal de YouTube de la Concacaf (Concacaf Go) transmitirá gratis el Club América-Washington Spirit por streaming.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Washington Spirit por final de la Concachampions Femenil 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select, Paramount Plus, fuboTV y ESPN App México 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Costa Rica 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go El Salvador 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Nicaragua 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Honduras 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Guatemala 19:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Colombia 20:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Perú 20:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Panamá 20:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Rep. Dominicana 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Puerto Rico 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Venezuela 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Argentina 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go Chile 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go