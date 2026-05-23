Club América y Washington Spirit disputarán este sábado 23 de mayo la final de la W Champions Cup 2026 en el Estadio Hidalgo de Pachuca. El partido comenzará a las 19:30 horas del centro de México (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) y coronará al nuevo campeón de la Concachampions Femenil. Si quieres saber a qué hora empieza y dónde ver la transmisión en vivo, aquí te contamos qué canales y plataformas lo emitirán.
En México, la final entre Club América y Washington Spirit podrá verse a través de ESPN y Disney+ Premium. La transmisión también estará disponible en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica mediante las señales ESPN Norte, ESPN Caribbean y ESPN Sur, todas incluidas dentro de Disney+ Premium según la región.
Para Estados Unidos, el encuentro será transmitido en vivo por CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select y Paramount+, además de las plataformas fuboTV y ESPN App, con cobertura tanto en inglés como en español.
Cabe mencionar que el canal de YouTube de la Concacaf (Concacaf Go) transmitirá gratis el Club América-Washington Spirit por streaming.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Washington Spirit por final de la Concachampions Femenil 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
|CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select, Paramount Plus, fuboTV y ESPN App
|México
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Costa Rica
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|El Salvador
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Nicaragua
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Honduras
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Guatemala
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Colombia
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Perú
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Panamá
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Rep. Dominicana
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Puerto Rico
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Venezuela
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Argentina
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Chile
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go