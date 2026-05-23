PACHUCA, HIDALGO (MEXICO), 23/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Club América y Washington Spirit este sábado 23 de mayo por la final de la Concachampions Femenil 2026 desde el Estadio Pachuca en Hidalgo, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA AFP
PACHUCA, HIDALGO (MEXICO), 23/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Club América y Washington Spirit este sábado 23 de mayo por la final de la Concachampions Femenil 2026 desde el Estadio Pachuca en Hidalgo, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA AFP
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Club América y Washington Spirit disputarán este sábado 23 de mayo la final de la W Champions Cup 2026 en el Estadio Hidalgo de Pachuca. El partido comenzará a las 19:30 horas del centro de México (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) y coronará al nuevo campeón de la Concachampions Femenil. Si quieres saber a qué hora empieza y dónde ver la transmisión en vivo, aquí te contamos qué canales y plataformas lo emitirán.

En México, la final entre Club América y Washington Spirit podrá verse a través de ESPN y Disney+ Premium. La transmisión también estará disponible en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica mediante las señales ESPN Norte, ESPN Caribbean y ESPN Sur, todas incluidas dentro de Disney+ Premium según la región.

Para Estados Unidos, el encuentro será transmitido en vivo por CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select y Paramount+, además de las plataformas fuboTV y ESPN App, con cobertura tanto en inglés como en español.

Cabe mencionar que el canal de YouTube de la Concacaf (Concacaf Go) transmitirá gratis el Club América-Washington Spirit por streaming.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Washington Spirit por final de la Concachampions Femenil 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PTCBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select, Paramount Plus, fuboTV y ESPN App
México19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Costa Rica19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
El Salvador19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Nicaragua19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Honduras19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Guatemala19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Colombia20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Perú20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Panamá20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Rep. Dominicana21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Puerto Rico21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Venezuela21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Argentina22:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Chile22:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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