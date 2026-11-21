América visita a Tigres en el Estadio Universitario por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 21 de noviembre a partir de las 21:00 horas (CDMX), con una última oportunidad de alcanzar el liderato de la tabla general. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios, canales de TV abierta y señal online para seguir la cobertura desde México y Estados Unidos.

Las Águilas suman 30 puntos y llegan al cierre de la fase regular a dos de Cruz Azul: necesitan ganar y esperar un tropiezo de la Máquina para pelear por el primer puesto. Para los felinos, ya eliminados de la Liguilla, el duelo tiene otro peso: despedirse del torneo con un triunfo en casa y ante uno de los rivales de mayor exigencia.

¿A qué hora juega Club América vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?

Conoce los horarios en México y Estados Unidos para ver el partido entre Club América vs. Tigres UANL EN VIVO el 21 de noviembre por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

País o territorio Hora local del partido México — Ciudad de México y Monterrey 21:00 México — Cancún 22:00 México — Tijuana 19:00 Estados Unidos — Este: Miami y Nueva York 22:00 ET Estados Unidos — Centro: Houston y Chicago 21:00 CT Estados Unidos — Montaña: Denver 20:00 MT Estados Unidos — Pacífico: Los Ángeles 19:00 PT

¿Qué canal transmiten el partido Club América vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?

La alternativa más directa para ver el partido sin contratar televisión de paga es Azteca 7. Si prefieres seguirlo desde el celular o la computadora, también está anunciada la transmisión en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes. FOX y FOX One completan las opciones reportadas para el mercado mexicano.

País o territorio Modalidad TV /Online México Televisión abierta Azteca 7 México Televisión de paga FOX México Streaming online Sitio web y aplicación de TV Azteca Deportes Estados Unidos Televisión en español Telemundo Estados Unidos Streaming online Peacock

Aunque se trate de un partido del América, no conviene buscar automáticamente la transmisión en Canal 5, TUDN o ViX: las Águilas juegan como visitantes y la programación de este encuentro corresponde a las señales que transmiten a Tigres como local. La información específica consultada señala que TUDN no emitirá este compromiso en México.

En Estados Unidos, las opciones confirmadas directamente por la cadena transmisora son Telemundo y Peacock. Puedes sintonizar la cobertura desde las 9:55 p. m. del Este, 8:55 p. m. del Centro, 7:55 p. m. de la Montaña o 6:55 p. m. del Pacífico. Es importante distinguir ese comienzo de transmisión del inicio previsto del encuentro, cinco minutos después.