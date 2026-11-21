América visita a Tigres en el Estadio Universitario por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 21 de noviembre a partir de las 21:00 horas (CDMX), con una última oportunidad de alcanzar el liderato de la tabla general. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios, canales de TV abierta y señal online para seguir la cobertura desde México y Estados Unidos.
Las Águilas suman 30 puntos y llegan al cierre de la fase regular a dos de Cruz Azul: necesitan ganar y esperar un tropiezo de la Máquina para pelear por el primer puesto. Para los felinos, ya eliminados de la Liguilla, el duelo tiene otro peso: despedirse del torneo con un triunfo en casa y ante uno de los rivales de mayor exigencia.
¿A qué hora juega Club América vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?
Conoce los horarios en México y Estados Unidos para ver el partido entre Club América vs. Tigres UANL EN VIVO el 21 de noviembre por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.
|País o territorio
|Hora local del partido
|México — Ciudad de México y Monterrey
|21:00
|México — Cancún
|22:00
|México — Tijuana
|19:00
|Estados Unidos — Este: Miami y Nueva York
|22:00 ET
|Estados Unidos — Centro: Houston y Chicago
|21:00 CT
|Estados Unidos — Montaña: Denver
|20:00 MT
|Estados Unidos — Pacífico: Los Ángeles
|19:00 PT
¿Qué canal transmiten el partido Club América vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?
La alternativa más directa para ver el partido sin contratar televisión de paga es Azteca 7. Si prefieres seguirlo desde el celular o la computadora, también está anunciada la transmisión en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes. FOX y FOX One completan las opciones reportadas para el mercado mexicano.
|País o territorio
|Modalidad
|TV /Online
|México
|Televisión abierta
|Azteca 7
|México
|Televisión de paga
|FOX
|México
|Streaming online
|Sitio web y aplicación de TV Azteca Deportes
|Estados Unidos
|Televisión en español
|Telemundo
|Estados Unidos
|Streaming online
|Peacock
Aunque se trate de un partido del América, no conviene buscar automáticamente la transmisión en Canal 5, TUDN o ViX: las Águilas juegan como visitantes y la programación de este encuentro corresponde a las señales que transmiten a Tigres como local. La información específica consultada señala que TUDN no emitirá este compromiso en México.
En Estados Unidos, las opciones confirmadas directamente por la cadena transmisora son Telemundo y Peacock. Puedes sintonizar la cobertura desde las 9:55 p. m. del Este, 8:55 p. m. del Centro, 7:55 p. m. de la Montaña o 6:55 p. m. del Pacífico. Es importante distinguir ese comienzo de transmisión del inicio previsto del encuentro, cinco minutos después.