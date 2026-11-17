Este martes 17 de noviembre, desde el Estadio Jorge “Mágico” González, no te pierdas la transmisión del juego El Salvador vs. San Martín vuelta, por el Play-In a la Copa Oro 2027. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de TV para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento . Cabe señalar que El Salvador cuenta con una ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida, disputado el viernes 13 de noviembre en San Cristóbal y Nieves.

El partido comenzará a las 7:00 p. m. (hora de El Salvador). En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo, según la disponibilidad territorial. En El Salvador, los aficionados podrán seguir el compromiso por Canal 4 y TCS GO.

¿A qué hora juega El Salvador vs. San Martín hoy en Centroamérica?

El encuentro se disputará este martes 17 de noviembre. Estos son los horarios correspondientes a los países de Centroamérica:

País Horario Canal / transmisión El Salvador 7:00 p. m. Canal 4, TCS GO Guatemala 7:00 p. m. Sin canal local confirmado Honduras 7:00 p. m. Sin canal local confirmado Nicaragua 7:00 p. m. Sin canal local confirmado Costa Rica 7:00 p. m. Sin canal local confirmado Belice 7:00 p. m. Sin canal local confirmado Panamá 8:00 p. m. Sin canal local confirmado

¿Qué canal transmite El Salvador vs. San Martín EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentran en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante las siguientes señales y plataformas:

FOX Sports 1.

ViX.

FOX One.

Fubo.

La disponibilidad puede variar según la ubicación, el paquete contratado y los derechos de transmisión.

Posibles alineaciones de El Salvador vs. San Martín

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Julio Sibrián, Diego Flores, Jefferson Valladares; Mauricio Cerritos, José Portillo; Joshua Pérez, Harold Osorio, Jorge Méndez; Brayan Gil.

Mario González; Jorge Cruz, Julio Sibrián, Diego Flores, Jefferson Valladares; Mauricio Cerritos, José Portillo; Joshua Pérez, Harold Osorio, Jorge Méndez; Brayan Gil. San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, Maximiliano Ezequiel Denis; Jordan Alexandre, David Chevalier, Mattéo Makhabe; Stanley Segarel, Clarence Loriot, Rahim Denis.

¿Cómo quedó el partido de ida entre San Martín y El Salvador?

En el primer enfrentamiento, disputado el viernes 13 de noviembre de 2026, El Salvador consiguió una victoria por 2-0 frente a San Martín.

Bryan Gil y Mauricio Cerritos fueron los autores de los goles que le dieron la ventaja a la selección salvadoreña. Por ello, la Selecta afronta la revancha con una posición favorable en el marcador global.

El Salvador vs. San Martín: hora, TV y dónde ver

Partido: El Salvador vs. San Martín.

El Salvador vs. San Martín. Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Competición: Play-In de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27.

Play-In de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27. Objetivo: Clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027.

Clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027. Hora: 7:00 p. m. (El Salvador).

7:00 p. m. (El Salvador). Estadio: Jorge González.

Jorge González. Ciudad: San Salvador.

San Salvador. Transmisión en El Salvador: Canal 4 y TCS GO.

Canal 4 y TCS GO. Transmisión en Estados Unidos: FOX Sports 1, ViX, FOX One y Fubo.