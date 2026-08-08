El FC Barcelona afronta la Friuli Venezia Giulia Cup 2026 este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia . El conjunto azulgrana participa en un torneo triangular de alto nivel junto al Udinese, anfitrión de la competición, y el Nottingham Forest de la Premier League, en una jornada que reúne a tres clubes históricos del fútbol europeo. ¿Quieres ver el partido por TV y streaming online? Te comparto la lista de horarios y canales de transmisión para seguir la cobertura completa desde España, Estados Unidos y otras partes del mundo.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?

El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.

País o territorio Hora local Día España (peninsular) 22:00 Sábado 8 de agosto Italia 22:00 Sábado 8 de agosto Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza 22:00 Sábado 8 de agosto Reino Unido 21:00 Sábado 8 de agosto Portugal 21:00 Sábado 8 de agosto Perú 15:00 Sábado 8 de agosto Colombia 15:00 Sábado 8 de agosto Ecuador 15:00 Sábado 8 de agosto Panamá 15:00 Sábado 8 de agosto México (CDMX, Guadalajara y Monterrey) 14:00 Sábado 8 de agosto Costa Rica 14:00 Sábado 8 de agosto Guatemala 14:00 Sábado 8 de agosto El Salvador 14:00 Sábado 8 de agosto Honduras 14:00 Sábado 8 de agosto Nicaragua 14:00 Sábado 8 de agosto Venezuela 16:00 Sábado 8 de agosto Bolivia 16:00 Sábado 8 de agosto Paraguay 16:00 Sábado 8 de agosto República Dominicana 16:00 Sábado 8 de agosto Puerto Rico 16:00 Sábado 8 de agosto Cuba 16:00 Sábado 8 de agosto Chile 16:00 Sábado 8 de agosto Argentina 17:00 Sábado 8 de agosto Uruguay 17:00 Sábado 8 de agosto Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro) 17:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Este) 16:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora Central) 15:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora de la Montaña) 14:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Pacífico) 13:00 Sábado 8 de agosto

El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.

Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.

El duelo corresponde a un triangular de pretemporada en el que cada partido dura 45 minutos. El calendario oficial del FC Barcelona confirma que el cruce ante Udinese va después del Barcelona vs. Nottingham Forest, programado para las 21:00 horas en horario peninsular.

¿Qué canal transmite por TV el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?

El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.

País / territorio TV Streaming online Andorra TV3 3Cat* Australia — beIN Sports Connect Bulgaria MAX Sport 3 — Dinamarca TV2 Sport X TV2 Play España TV3 3Cat, Movistar+ Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ Israel Sport 3 — Italia Sky Sport Uno, TV8 NOW TV, Sky Go Italia Nueva Zelanda — beIN Sports Connect Noruega — VG+ Portugal Sport TV4 Sport TV Multiscreen Rusia Match! Football 1 matchtv.ru, Sportbox.ru Mundial / internacional — Barça Play**

En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.

Para el público de Perú y Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.

En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.