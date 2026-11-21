Este domingo 22 de noviembre, Barcelona y Villarreal se enfrentan por la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana, líder del campeonato, llega a la contienda con la obligación de sumar los tres puntos para continuar en lo más alto de la tabla. Para este compromiso no podrán contar con Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones.

Hansi Flick tendrá que meter mano en su equipo, donde sus principales pilares estarán en la ofensiva: la dupla Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño es el capitán y el goleador. Por su lado, el español es el encargador en romper líneas, superar el sistema defensivo de su rival y marcar la diferencia en el campo gracias a su talento con el balón.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal?

El partido entre FC Barcelona y Villarreal CF se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 por la fecha 13 de LaLiga. A continuación, los horarios del compromiso según tu localidad.

Perú: 8:00 a. m.

Colombia: 8:00 a. m.

Ecuador 8:00 a. m.

Bolivia: 9:00 a. m.

Venezuela: 9:00 a. m.

Argentina: 10:00 a. m.

Brasil (Brasilia): 10:00 a. m.

Chile: 10:00 a. m.

Paraguay: 10:00 a. m.

Uruguay: 10:00 a. m.

México (Centro / CDMX): 7:00 a. m.

Costa Rica: 7:00 a. m.

El Salvador: 7:00 a. m.

Guatemala: 7:00 a. m.

Honduras: 7:00 a. m.

Nicaragua: 7:00 a. m.

Panamá: 8:00 a. m.

República Dominicana: 9:00 a. m.

Puerto Rico: 9:00 a. m.

España: 2:00 p.m.

Horarios Barcelona vs. Villarreal en Estados Unidos

Zona horaria Hora Este (EST) – Miami, Nueva York, Washington D. C. 8:00 a. m. Centro (CST) – Chicago, Dallas, Houston 7:00 a. m. Montaña (MST) – Denver, Phoenix 6:00 a. m. Pacífico (PST) – Los Ángeles, San Francisco 5:00 a. m.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal?

En Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de América Latina (excepto Brasil), el partido entre Barcelona y Villarreal será transmitido EN VIVO por DSports y DGO. En México la transmisión estará por Sky Sports, Izzi y Sky+.

Argentina: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Paraguay: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Perú: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Venezuela: DSports y DGO

Brasil: Cazé TV

México: Sky Sports / izzi y Sky+

Estados Unidos: ESPN+, ESPN y ESPN Deportes

Canadá: TSN (inglés), RDS (francés)

República Dominicana: ViX y Sky Sports Norte

El Salvador: ViX y Sky Sports Norte

Francia: DAZN France y Disney+ Premium

Guatemala: ViX y Sky Sports Norte

Honduras: ViX y Sky Sports Norte

Nicaragua: ViX y Sky Sports Norte

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por ESPN+, ESPN y ESPN Deportes. En España, el compromiso contará con la transmisión EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD.