Este domingo 22 de noviembre, Barcelona y Villarreal se enfrentan por la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana, líder del campeonato, llega a la contienda con la obligación de sumar los tres puntos para continuar en lo más alto de la tabla. Para este compromiso no podrán contar con Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones.
Hansi Flick tendrá que meter mano en su equipo, donde sus principales pilares estarán en la ofensiva: la dupla Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño es el capitán y el goleador. Por su lado, el español es el encargador en romper líneas, superar el sistema defensivo de su rival y marcar la diferencia en el campo gracias a su talento con el balón.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal?
El partido entre FC Barcelona y Villarreal CF se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 por la fecha 13 de LaLiga. A continuación, los horarios del compromiso según tu localidad.
- Perú: 8:00 a. m.
- Colombia: 8:00 a. m.
- Ecuador 8:00 a. m.
- Bolivia: 9:00 a. m.
- Venezuela: 9:00 a. m.
- Argentina: 10:00 a. m.
- Brasil (Brasilia): 10:00 a. m.
- Chile: 10:00 a. m.
- Paraguay: 10:00 a. m.
- Uruguay: 10:00 a. m.
- México (Centro / CDMX): 7:00 a. m.
- Costa Rica: 7:00 a. m.
- El Salvador: 7:00 a. m.
- Guatemala: 7:00 a. m.
- Honduras: 7:00 a. m.
- Nicaragua: 7:00 a. m.
- Panamá: 8:00 a. m.
- República Dominicana: 9:00 a. m.
- Puerto Rico: 9:00 a. m.
- España: 2:00 p.m.
Horarios Barcelona vs. Villarreal en Estados Unidos
|Zona horaria
|Hora
|Este (EST) – Miami, Nueva York, Washington D. C.
|8:00 a. m.
|Centro (CST) – Chicago, Dallas, Houston
|7:00 a. m.
|Montaña (MST) – Denver, Phoenix
|6:00 a. m.
|Pacífico (PST) – Los Ángeles, San Francisco
|5:00 a. m.
¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal?
En Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de América Latina (excepto Brasil), el partido entre Barcelona y Villarreal será transmitido EN VIVO por DSports y DGO. En México la transmisión estará por Sky Sports, Izzi y Sky+.
- Argentina: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Paraguay: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Perú: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Venezuela: DSports y DGO
- Brasil: Cazé TV
- México: Sky Sports / izzi y Sky+
- Estados Unidos: ESPN+, ESPN y ESPN Deportes
- Canadá: TSN (inglés), RDS (francés)
- República Dominicana: ViX y Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX y Sky Sports Norte
- Francia: DAZN France y Disney+ Premium
- Guatemala: ViX y Sky Sports Norte
- Honduras: ViX y Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX y Sky Sports Norte
- Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por ESPN+, ESPN y ESPN Deportes. En España, el compromiso contará con la transmisión EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD.