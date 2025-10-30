El Juego 6 de la Serie Mundial MLB 2025 entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers se disputa este viernes 31 de octubre, en una jornada que podría definir al nuevo campeón de las Grandes Ligas.Tras su victoria 6-1 en el Juego 5, el equipo canadiense está a un solo triunfo de conquistar su primer título desde 1993.

El duelo se jugará en el Rogers Centre de Toronto, en una noche especial de Halloween, y millones de fanáticos ya se preparan para verlo EN VIVO desde México y Estados Unidos.

Aquí te contamos a qué hora juega y en qué canal puedes ver la transmisión oficial según tu país.

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 6 de la Serie Mundial MLB 2025 en México?

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 31 de octubre de 2025 Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Lugar: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Rogers Centre, Toronto, Canadá Transmisión EN VIVO: ESPN, Imagen TV, Disney+ Premium, FOX Sports, Caliente TV

Los aficionados en México podrán seguir el partido en señal de televisión y streaming, con cobertura completa desde antes del lanzamiento inicial.

¿Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, el Juego 6 se podrá ver a partir de:

Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canales y plataformas: Fox One, Fox Deportes, Fox Sports App, MLB.TV (streaming oficial)

Fox ofrecerá la transmisión tanto en inglés como en español, mientras que MLB.TV tendrá el streaming global con comentarios en vivo y repeticiones del partido.

Blue Jays vs. Dodgers: así llegan a la Serie Mundial MLB 2025

Los Toronto Blue Jays llegan al Juego 6 con ventaja de 3-2 en la serie, luego de ganar los últimos dos partidos. El novato Trey Yesavage fue figura en el Juego 5 con 12 ponches, un nuevo récord para debutantes en la Serie Mundial.

Por su parte, los Dodgers están obligados a ganar si quieren forzar un Juego 7 decisivo.

Horarios confirmados del Juego 6

País Hora local Canales TV / Streaming México 18:00 ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports Estados Unidos (ET) 20:00 Fox One, Fox Deportes, Fox Sports App, MLB.TV Estados Unidos (PT) 17:00 Fox One, Fox Deportes, Fox Sports App, MLB.TV

Dónde ver el Juego 6 de Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO hoy

En México: ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports, Caliente TV

ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports, Caliente TV En Estados Unidos: Fox One, Fox Deportes, MLB.TV

Fox One, Fox Deportes, MLB.TV Streaming global: MLB.TV y Fox Sports App

Previa Dodgers vs. Blue Jays por Serie Mundial. (VIDEO: FOX)