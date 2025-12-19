La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y el Deportivo Saprissa definen al campeón del Torneo Apertura 2025 en el partido de vuelta, que se jugará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 19:00 horas de San José (8 p.m. ET / 5 p.m. PR), desde el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. El partido de ida quedó empatado 2-2 en el Ricardo Saprissa.

¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el Clásico de Costa Rica por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico Nacional comenzará a las 19:00 (hora de San José) . La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Saprissa y Alajuelense iniciará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 18:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Saprissa por el Clásico Nacional de Costa Rica?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 19:00 FUTV y TDMAX Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT VPN México 19:00 VPN Nicaragua 19:00 VPN El Salvador 19:00 VPN Honduras 19:00 VPN Panamá 20:00 VPN Rep. Dominicana 21:00 VPN